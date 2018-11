Darmstadt sortiert sich unten ein

0:3 gegen Köln: Darmstadts Tim Rieder reagiert enttäuscht. © dpa

Darmstadt.Marcel Heller flüchtete in Floskeln. „Wir haben alles versucht und uns nicht aufgegeben“, so die emotionslose Analyse des Flügelflitzers des Zweitligisten SV Darmstadt 98 nach der 0:3-Heimpleite am 14. Spieltag gegen den 1. FC Köln. Lilien-Kapitän Aytac Sulu fand, dass „das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist.“ Glücklos-Stürmer Terrence Boyd setzte noch einen oben drauf: „Wir können stolz sein, wie wir dagegen gehalten haben.“

Heller und Co. versuchten alles, um positiv mit der siebten Saisonniederlage umzugehen. Dabei gab es Gründe, um mächtig Frust zu schieben. Obwohl Köln einer der Topfavoriten auf den Aufstieg ist, waren die Lilien lange Zeit besser. Durch Darmstadts physische Präsenz und spielerische Mittel fand Köln bis zum 1:0 durch Simon Terodde (55.) kaum statt. „Die ersten 55 Minuten waren wirklich gut“, analysierte Sulu. Auch Trainer Dirk Schuster fand lobende Worte: „Wir haben in der ersten Hälfte ein geiles Spiel gemacht.“

Dreimal ließ Schuster unter der Woche geheim trainieren, um Köln zu überraschen. Der Effekt: Die Werte – wie gewonnene Zweikampfduelle (56 Prozent) und Torschüsse (elf) – sprachen für Darmstadt. Der Ertrag: Schulterklopfer, aber keine Punkte.

Am Samstag nach Berlin

Die mangelnde Chancenauswertung war bereits bei der 0:1-Pleite beim VfL Bochum Grund für die Niederlage. Gegen den FC fehlten zudem Serdar Dursun (verletzt) und Tobias Kempe (fünfte Gelbe Karte) – beide mit fünf Treffern.

Schusters leerer Blick in den Katakomben ließ tief blicken. Darmstadt hängt in der Tabelle weiter im Niemandsland auf Rang zwölf fest – wie in der Vorsaison, ebenfalls mit 17 Punkten. Schuster sagte nicht umsonst: „Wir müssen auf das Torverhältnis achten.“

Am Wochenende wartet mit dem Tabellendritten Union Berlin der nächste spielstarke Gegner. „Attacke ist die beste Verteidigung, aber mit einem gesunden Mix“, forderte Heller erneut mit einer Floskel einen couragierten Auftritt. Und Schuster will „Elan und Schwung“ mit nach Berlin nehmen: „Dann können wir was mitnehmen.“ Doch ohne Durchschlagskraft drohen erneut nur Schulterklopfer.

