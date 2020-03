Darmstädter Erfolgsserie hält

Darmstadt.Über die geplatzten Vertragsverhandlungen wollte Trainer Dimitrios Grammozis nach dem Sieg über den 1. FC Heidenheim nicht mehr sprechen. „Irgendwann muss das Thema auch mal abgeschlossen sein“, sagte der 41 Jahre alte Coach, nachdem die Lilien den Tabellenvierten ungefährdet mit 2:0 (2:0) geschlagen hatten. Drei Tage zuvor hatte Grammozis – für nahezu alle überraschend – mitgeteilt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Darmstadt nicht verlängern werde. Die Verhandlungen scheiterten an der Laufzeit. Grammozis wollte einen längerfristigen Kontrakt, der Verein bot nur ein Jahr.

Auf dem Platz zeigte sich die Mannschaft unbeeindruckt und bot die laut Grammozis bislang beste Saisonleistung. „Das war nicht so zu erwarten nach den letzten Tagen und zeigt den Charakter der Spieler“, lobte er. Es sei eine spezielle, nicht alltägliche Situation. „Da weiß man nie, was kommen könnte.“

Seine Mannschaft ging mit der ersten Chance des Spiels in Führung: Eine scharfe Hereingabe von Marvin Mehlem verwertete Serdar Dursun in der 11. Minute zu seinem elften Saisontor. Fünf Minuten später legte der starke Österreicher Mathias Honsak mit seinem ersten Saisontreffer nach. Damit endete für den früheren österreichischen U-21-Nationalspieler eine lange Durststrecke. In der Hinrunde hatten ihn Verletzungen immer wieder zurückgeworfen.

Nun sind seine Lilien seit nunmehr neun Spielen ohne Niederlage. Mit vier Siegen in Folge ist Darmstadt die beste Mannschaft der Rückrunde und nur noch sechs Punkte von Rang drei entfernt. dpa

© Südhessen Morgen, Montag, 02.03.2020