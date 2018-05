Das Double als letztes Ziel

Anzeige

Madrid.Der große Jupp Heynckes rang nach dem dramatisch knapp verpassten europäischen Krönungsfinale mit feucht schimmernden Augen um Fassung. Und auch auf der Heimreise von Madrid nach München herrschte am Mittwoch weiter eine große Leere beim Trainer, den Spielern um den untröstlichen Torwart Sven Ulreich und den Bossen des FC Bayern. „Leider sind wir nicht im Endspiel. Das bedeutet für meine Spieler und für mich eine große Enttäuschung“, sagte Heynckes nach seinem allerletzten Champions-League-Spiel, das eine finale Zugabe absolut verdient gehabt hätte. „Das 2:2 bedeutet für uns eine Niederlage“, urteilte Heynckes nach dem heldenhaften und glücklosen, aber auch zu fehlerhaften Halbfinalkampf gegen Real.

Champions-League-Splitter Die Fußball-Profis des FC Bayern München sind in der Nacht nach dem dramatischen Champions-League-Aus auch noch aus dem Schlaf gerissen worden. Gegen 5 Uhr gab es im Mannschaftshotel einen Feueralarm , die Spieler mussten ihre Zimmer räumen . Nach kurzer Zeit war dieser Schrecken zum Glück vorbei.

Der FC Bayern München kann trotz des verpassten Endspiels in der Champions League auf eine finanziell lukrative Saison in der Königsklasse zurückblicken. Der deutsche Fußball- Rekordmeister spielte in dem durch das 2:2 bei Real Madrid vorzeitig beendeten Wettbewerb allein an UEFA-Prämien 40,2 Millionen Euro ein.

Heynckes hielt noch im Estadio Santiago Bernabeu eine bewegende Kabinenansprache, wie Anwesende berichteten. Er rühmte sein „Truppe“, mit der er die Zeit zurückdrehen und das einzigartige Triple von 2013 wiederholen wollte. „Ich habe den FC Bayern in der Verfassung, in der Form schon viele Jahre nicht mehr gesehen“, schwärmte der Coach nach 97 Minuten „Fußball vom Feinsten, Fußball, den man selten in Europa sieht“. Beim Bankett im Teamhotel pries Karl-Heinz Rummenigge die paralysiert zuhörenden Spieler in seiner Rede. „Wenn ich einen Hut aufhätte, würde ich ihn ziehen und mich vor der Mannschaft verneigen“, sprach der Bayern-Chef. Die Edelfans applaudierten.

Ulreich entschuldigt sich

Ein Törchen fehlte gegen die Königlichen um den Ex-Münchner Toni Kroos, die am 26. Mai in Kiew den dritten Königsklassen-Triumph nacheinander anpeilen. Vielleicht war es aber auch nur ein Fehler zu viel, den die Bayern beim fünften Königsklassen-K.o. nacheinander gegen eine spanische Mannschaft machten. „Wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, was machen wir in diesen Spielen falsch?“, sagte Kapitän Thomas Müller – und gab die Antwort gleich selbst. „Es liegt nicht an irgendwas Grundsätzlichem, dass es nicht reicht. Das Einzige, was sich in den letzten Jahren wiederholt in den Spielen, in denen wir ausscheiden: Wir machen zu viele deutliche individuelle Fehler, ob es verschossene Elfmeter sind, ob es Rote Karten sind.“