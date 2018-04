Das Ende der Hoffnung – steigt Lautern schon Freitag ab?

Anzeige

„Das ganz viel zusammenkommen muss, um es noch zu schaffen, ist uns klar. Doch wir haben uns geschworen, solange alles reinzuwerfen, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist“, sagte Torwart Marius Müller.

Gegen spielerisch überlegene Gäste fehlte dem FCK die Kreativität in der Offensive. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als in den nächsten Spielen wieder an die Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Heute haben wir im Gegensatz zu den letzten Wochen fußballerisch vieles vermissen lassen“, sagte Kapitän Christoph Moritz. dpa

Montag, 23.04.2018