Das große Zittern geht weiter

Augsburg.Die Mainzer Fußball-Profis hatten längst frustriert den Platz verlassen, als die Augsburger Nichtabstiegsparty startete. Nach dem 2:0 (1:0) feierte das 40-Punkte-Team erst ausgelassen vor der Fankurve die Zulassung zu einer achten Bundesligasaison am Stück. Dann erteilte Trainer Manuel Baum den internen Feierbefehl. „Sie muss feiern“, antwortete Baum auf die Frage, ob die Mannschaft jetzt bis in die Nacht feiern dürfe.

Für die Mainzer geht dagegen das große Zittern nach „der verdienten Niederlage“, wie Trainer Sandro Schwarz urteilte, weiter. Die Rheinhessen verharren drei Spieltage vor Saisonende mit 30 Punkten auf dem gerade zur Rettung reichenden 15. Tabellenplatz.

Erste Halbzeit „hergeschenkt“

„Die Lage hat sich nicht verändert“, sagte Schwarz zur Situation unten. „Die erste Halbzeit haben wir hergeschenkt und schlecht gespielt. Die zweite Halbzeit war besser“, sagte Kapitän Pablo De Blasis. „Nächstes Mal versuchen wir, zu Hause zu gewinnen“, kündigte der Argentinier mit Blick auf das Spiel am kommenden Sonntag gegen Leipzig an. Michael Gregoritsch (29. Minute) und der zurückgekehrte Torjäger Alfred Finnbogason (90.+2) erzielten die Tore. Gregoritsch wurde bei seinem zwölften Saisontreffer glänzend freigespielt von Torjäger Finnbogason, der ein starkes Comeback bot und in der Nachspielzeit ebenfalls zum zwölften Mal traf. Die offensiv aufgestellte Mannschaft von Baum siegte nach vier Niederlagen am Stück wieder daheim.