„Das ist zu wenig“

Köln.Sport-Geschäftsführer Armin Veh schlägt beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln nach der 2:3-Schlappe am Freitag beim SC Paderborn im Kampf um den Aufstieg Alarm. „Nach der letzten Niederlage ist das Ziel gefährdet“, sagte Veh in einem Interview auf der Club-Website und erhöhte zugleich den Druck auf Trainer Markus Anfang: „Das Trainerteam ist jetzt gefragt, Lösungen zu finden. Wenn wir Phasen haben, in denen wir keine Souveränität besitzen, brauchen wir dafür Lösungen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen.“

Köln hatte nach Toren von Jhon Cordoba und Rückkehrer Anthony Modeste bis zur 80. Minute mit 2:0 in Paderborn geführt und dann noch das Spiel durch drei Gegentore in den letzten 13 Minuten verloren. Am Samstag ist Köln von Union Berlin auf den dritten Rang verdrängt worden. Veh bekümmert vor allem die Bilanz gegen die direkte Konkurrenz. „Was mir auch nicht gefällt, ist, dass wir bis auf St. Pauli keine einzige Spitzenmannschaft geschlagen haben. Mit der Klasse, die wir haben, ist das zu wenig für uns“, sagte er. dpa

