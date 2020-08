Das Keeper-Karussell

Erstaunlich viele Torhüter wechseln in diesem Sommer den Verein – auch weil sich die Wertschätzung und das Anforderungsprofil geändert haben.

Es ist keinesfalls so, als habe der FC Schalke nicht gewusst, für welche Position er in diesem Sommer einen neuen Spieler braucht. Denn dass Alexander Nübel den Club in Richtung München verlässt, stand ewig fest. Und so verwunderte das Interesse

...