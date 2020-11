Das konzentrierte Außergewöhnliche

Augsburg.Gerd Müller, der erfolgreichste Fußball-Torjäger aller Zeiten, wird an diesem Dienstag 75. Ob er das weiß, ob er es versteht? Schwer zu sagen. Der geborene Nördlinger sitzt im Rollstuhl und muss gefüttert werden. Seine Frau Uschi, die ihn regelmäßig in einem Pflegeheim vor den Toren Münchens besucht, wird versuchen, ihm seinen Geburtstag nahe zu bringen. Gerd Müller leidet seit Jahren an

...