Das neue BVB-Gesicht

Dortmund.Für die Fachpresse ist er ein „Königstransfer“, für die Vereinsführung „eine perfekte Verstärkung“. Das Trikot von Borussia Dortmund trägt Sebastian Kehl jedoch schon länger nicht mehr. Vielmehr soll der ehemalige Teamkapitän von nun an im administrativen Bereich dazu beitragen, dass es mit dem Revierclub aufwärts geht. Gleich bei seinem ersten offiziellen Auftritt im neuen Amt als Leiter der Lizenzspielerabteilung sprach Kehl der Clubspitze aus der Seele: „Wir müssen wieder das Dortmund-Gefühl erzeugen. In der vergangenen Saison hat es einige Dinge gegeben, die nicht zu Dortmund gepasst haben. Wir brauchen diesen Neustart.“

Der 38-Jährige erhält ein ähnliches Aufgabenfeld wie einst Matthias Sammer beim FC Bayern, der inzwischen als externer Berater wieder für den BVB tätig ist. Dass Kehl gleich zwei Büros bezieht, hat viel mit seinem Jobprofil als Bindeglied zwischen Management und Team zu tun. Das eine Büro befindet sich in der Geschäftsstelle des Vereins ganz in der Nähe von Sportdirektor Michael Zorc. Das andere auf dem Trainingsgelände der Borussia.

„An die eigene Nase fassen“

Kehl dürfte auch drei Jahre nach seinem letzten Einsatz noch ein gutes Gespür für die Stimmung in der Kabine haben. Nach der Aufarbeitung der vergangenen Saison haben alle Beteiligten Handlungsbedarf ausgemacht. „Dortmund ist eine Arbeiterstadt, der Verein etwas Besonderes. Werte wie Disziplin und Regeln gehören dazu, um erfolgreich in einer Mannschaft zu arbeiten. Wir erwarten von den Spielern, dass sie sich an die eigene Nase fassen“, kommentierte Kehl in Anspielung auf den fehlenden Teamgeist bei diversen Partien der vorigen Spielzeit, in der sich der Tabellenvierte mühevoll in die Champions League gerettet hatte.