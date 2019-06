Das Signal zum Großangriff

Dortmund/München.Bescheidenheit war gestern, jetzt bläst Borussia Dortmund mit einer Art westfälischem „Mia san mia“ zum Titel-Angriff: Nach der Rückholaktion von Mats Hummels lässt Vereinsboss Hans-Joachim Watzke keine Ausreden mehr gelten und will Hummels’ Ex-Verein FC Bayern München endgültig die Stirn bieten. „Wir werden in die Spielzeit mit der Maßgabe gehen, dass wir ohne Wenn und Aber um die deutsche Meisterschaft spielen wollen“, sagte Watzke den „Ruhr Nachrichten“.

Die Meisterschaft hatte der BVB schon kurz nach dem Saisonfinale als Ziel ausgegeben. Das war die Erkenntnis aus der zu langen öffentlichen Zurückhaltung in der Vorsaison, als der BVB demütig und bescheiden neun Punkte Vorsprung auf den FC Bayern verspielte. Neu ist die Formulierung „ohne Wenn und Aber“. Doch sie ist eine klare Folge der 125-Millionen-Offensive auf dem Transfermarkt.

Schürrle auf der Verkaufsliste

Zuletzt hatte Watzke erklärt, man wolle „versuchen, um die Meisterschaft mitzuspielen“. Weil Hummels seiner zweiten Bayern-Zeit eine zweite BVB-Phase folgen lässt, wähnt sich Dortmund aber noch ein Stück näher an der Augenhöhe mit dem Meister der letzten sieben Jahre. „Vor einigen Monaten hätten wir niemals an die Möglichkeit geglaubt, Mats zurückzuholen“, bekannte Manager Michael Zorc.

Hummels selbst äußerte sich am Donnerstag erstmals öffentlich zu seiner Rückkehr. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Münchner und der Borussia sei ihm schnell klar gewesen, „dass meine fußballerische Heimat zukünftig wieder beim BVB sein soll“, teilte er in sozialen Netzwerken mit. „Und deshalb freue ich mich unheimlich, zurück nach Dortmund zu kommen und hoffentlich an die erfolgreichen Jahre zuvor anknüpfen zu können.“

In München geht derweil nach James Rodriguez und Rafinha der nächste interne Kritiker von Trainer Niko Kovac. Dass die Bayern den Weltmeister zu einem direkten Konkurrenten ziehen lassen, spricht für Selbstbewusstsein, das auch Watzke „Respekt abnötigt“. Es zeigt aber ebenso, dass die Münchner bereit sind zum Umbruch, in dessen Zuge auch die verdienten Franck Ribéry und Arjen Robben verabschiedet wurden.

In Dortmund haben sie nun Nägel mit Köpfen gemacht. Vor Hummels hatten die Westfalen schon die Nationalspieler Nico Schulz Hoffenheim) und Julian Brandt (Leverkusen) sowie den belgischen Internationalen Thorgan Hazard (Mönchengladbach/alle je rund 25 Millionen) verpflichtet. Auch die 21 Millionen für die fixe Verpflichtung des bisher vom FC Barcelona ausgeliehenen Paco Alcácer fließen in die Transferbilanz dieses Sommers.

Deshalb wundert auf den ersten Blick das finanzielle Risiko mit Hummels, auch wenn sie in Dortmunder Kreisen auf eine geringere Ablösesumme als die aus München kolportierten bis zu 38 Millionen verweisen. „Wir wissen, dass es viel Geld ist, das wir in die Hand nehmen“, sagte Zorc: „Aber wir sind überzeugt, dass wir von Mats profitieren werden.“ Auch die Gehaltseinbußen für den Weltmeister sollen sich im Rahmen halten. Statt zwölf Millionen wie in München verdient der Ex-Nationalspieler laut „Bild“ in Dortmund rund zehn Millionen. In dieser Preisklasse soll auch Marco Reus liegen.

So oder so muss Zorc jetzt erst einmal verkaufen. Denn eingenommen haben die Dortmunder bisher erst etwas mehr als 70 Millionen für die Wechsel von Christian Pulisic vom FC Chelsea (64) und Alexander Isak zu Real Sociedad San Sebastian (6,5). Abgänge von Ömer Toprak oder Julian Weigl werden wahrscheinlicher. Auch André Schürrle, Shinji Kagawa, Maximilian Philipp, Jeremy Toljan oder Sebastian Rode stehen auf der Verkaufsliste. dpa

