Das Spiel der Schmerzen

Mainz.Jean-Philippe Mateta als neuer Schwalbenkönig der Fußball-Bundesliga? Für Hannover 96 ist die Sache nach dem 1:1 (0:1) am Sonntag beim FSV Mainz 05 klar. „Wenn man das nicht als Schwalbe erkennt, können wir aufhören“, polterte 96-Coach André Breitenreiter nach dem Dahinsinken des jungen Franzosen in der 86. Minute. Sein Mainzer Kollege Sandro Schwarz lässt das so nicht stehen und verteidigt seinen Schützling. „Wir fördern so etwas selbstverständlich nicht. Aber die Spieler sind nicht in der Verantwortung, um für Gerechtigkeit auf dem Platz zu sorgen.“

Der 21-Jährige, der zuletzt als treffsicherer Schütze Sympathiepunkte sammelte, bezog verbale Prügel und konnte sich mit seinen geringen Deutsch-Kenntnissen nur in seiner Landessprache wehren. Der Verein schob seine Sicht der Dinge in einer Presse-Info später nach. „Es war keine Schwalbe – es gab einen Rempler und ich war im Lauf“, ließ Mateta mitteilen.

Sportlich mittelmäßig

Die als „Spiel der Herzen“ ausgerufene Partie wurde so für alle Akteure und die 23 305 Zuschauer eher zum Spiel der emotionalen Schmerzen. Die sportlich eher mittelmäßige Begegnung offenbarte einmal mehr die mangelhafte Zusammenarbeit zwischen dem Schiedsrichter und dem in Köln sitzenden Video-Assistenten.

Erstes Beispiel: Ein nicht gegebener Handelfmeter nach einem verunglückten Kopfball, der 96-Verteidiger Kevin Wimmer an den Arm sprang. Schiedsrichter Robert Hartmann überprüfte die Situation nach Intervention von Videoassistent Patrick Ittrich zwar, gab allerdings keinen Strafstoß.

In der Schlussphase nach der Führung der abstiegsbedrohten Niedersachsen durch Hendrik Weydandt (12. Minute) folgte die strittige Elfmeterszene, die Daniel Brosinski in seinem 150. Erstligaspiel zum Ausgleich nutzte (86.). Ein leichter Kontakt von Matthias Ostrzolek mit Mateta im Strafraum ist unstrittig. Aber muss ein Mannsbild wie Mateta so in sich zusammensinken?

Die Unparteiischen können für sich zumindest einen kleinen Erfolg ihrer Zusammenarbeit verbuchen. Dem vermeintlichen Mainzer Siegtor durch Anthony Ujah in der Nachspielzeit verweigerten sie wegen einer Abseitsstellung – zurecht – die Anerkennung.

Der erste Punktgewinn von 05-Coach Schwarz in seiner Erstliga-Karriere gegen Hannover erhält das Prädikat „Glück gehabt“.

Schlechte Zuordnung

Das 600. Gegentor des FSV in der Bundesliga-Historie war durch eine schlechte Zuordnung in der Abwehr begünstigt. Die Reaktion vor allem in der zweiten Halbzeit war überzeugend. Die Mittel aber waren gegen das dichte Abwehrnetz der Hannoveraner oft nicht ausreichend.

Die Partie zeigte die Mainzer Schwächen gegen einen tiefstehenden Gegner. Mit 19 Punkten sind die 05er auf einem guten Weg zum angestrebten Klassenerhalt. Das nächste Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei RB Leipzig wird den Mainzern mehr Platz für spielerische Momente bieten.

