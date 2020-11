„Das Trikot hat einen Sonderplatz im Flur“

Pforzheim.Vincenzo Grifos Rückruf lässt ein wenig auf sich warten. Seine Entschuldigung ist akzeptiert. „Meine Frau backt gerade einen Kuchen. Mit dem Thermomix im Hintergrund versteht man ja kein Wort“, sagt der Pforzheimer und lacht. Dem 27-jährigen Fußballprofi vom SC Freiburg, der früher auch bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag stand, gelangen zuletzt seine ersten beiden Länderspieltore für Italien. Da ließ sich das bittere 1:3 gegen Mainz 05 am Sonntag zumindest ein bisschen leichter ertragen.

Herr Grifo, hatte Ihr Smartphone genügend Speicherplatz für all die Glückwünsche nach Ihrem Doppelpack für Italien?

Vincenzo Grifo (lacht): Ich bin erstmal in die Kabine und habe meiner Frau und meinen Eltern geschrieben. Was dann auf mein Handy sonst noch eingegangen ist, das war schon von einem anderen Stern. Das war noch mehr als damals bei meinem ersten Länderspieleinsatz.

Haben Sie als Andenken den Spielball mitgenommen? Oder bekommen die Kickstiefel jetzt einen besonderen Platz in Ihrem Wohnzimmer?

Grifo: Die Kickstiefel hat’s in der Mitte zerfetzt. Die habe ich unserem Zeugwart geschenkt. Eigentlich sollte ich ihm aus Deutschland etwas mitbringen, das hatte ich ihm schon lange versprochen. Jetzt kann er meine Kickstiefel bewundern. Das Trikot hat jetzt einen Sonderplatz bei mir daheim im Flur.

Nach so einem Spiel liest man bestimmt intensiver die Presse?

Grifo: Ich muss zugeben: Ja! Wenn ein Pforzheimer, der für den SC Freiburg spielt, zwei Tore für Italien schießt, ist das ja auch der Knaller (lacht). Was noch in Erinnerung bleibt: Ich habe am 11.11.2020 mit der Trikotnummer 11 zwei Tore für Italien geschossen – der Wahnsinn!

Trotz Ihres tollen Aufritts gegen Estland durften sie in den Nations League nicht gegen Polen und Bosnien-Herzegowina ran. Ärgert Sie das?

Grifo: Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es hat mir nichts ausgemacht. Natürlich hätte ich auch gerne in diesen Spielen gezeigt, was ich drauf habe. Doch es war vorab so vereinbart, dass alle SC-Spieler nach einem Länderspiel wieder nach Deutschland zurückkehren, um wieder rechtzeitig in die Vorbereitung aufs Bundesligaspiel einzusteigen.

Nationaltrainer Trainer Roberto Mancini hat sich mit dem Coronavirus infiziert und coachte das Nationalteam quasi aus dem Homeoffice. Wie war das?

Grifo: Das hat super geklappt. Er war per Videoschalte immer mit dabei. Wir haben dann auch für unseren Trainer gespielt. Er ist eine herausragende Persönlichkeit, der mich auch mega unterstützt. Mit ihm haben wir schon lange nicht mehr verloren. Das zeigt, was wir für eine Wahnsinns-Mannschaft sind. Wir sind eine große Familie. Verletzungsbedingt und wegen Corona waren einige Spieler ja nicht dabei. Doch statt zu jammern, sind wir noch enger zusammengerückt. Das zeichnet uns aus – neben den fußballerischen Fähigkeiten.

Es heißt, Trainer Mancini mag Sie sehr. Sie ihn auch. Was ist das für eine Beziehung?

Grifo: Er hat mir vom ersten Tag das Vertrauen gegeben, das Gefühl, dass ich meine Chance bekomme. Ich war von Anfang an ein Teil der Mannschaft. Der Coach ist sehr korrekt. Sehr ehrlich. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich habe ihm viel zu verdanken. Deswegen will ich ihm und natürlich auch meinen Land etwas zurückgeben.

Werden Sie sich bis zur EM im kommenden Jahr einen Stammplatz in der Squadra Azzurra erkämpft haben?

Grifo: Mit Lorenzo Insigne (vom SSC Neapel, Anm. d. Redaktion) habe ich einen starken Konkurrenten auf meiner Position. Er ist schon lange bei der Nationalmannschaft und hat viele super Matches bestritten. Es wird also schwer für mich. Doch ich werde alles geben. Ich werde genauso weiterarbeiten wie bisher, um nächstes Jahr bei der EM dabei sein zu können.

Derzeit häufen sich auch unter den Fußballern die Coronafälle. Wie groß ist Ihre Angst vor einer Ansteckung?

Grifo: Angst habe ich keine. Doch natürlich schwingt der Gedanke immer mit, auch wenn für uns Spieler viel getan wird. Die Organisation ist immens. Beim Länderspiel mit der Nationalmannschaft etwa hatte jeder ein Einzelzimmer, beim Essen wurden die Abstände eingehalten und in der Kabine herrschte Maskenpflicht. Wir Spieler sind sehr vorsichtig. Wir werden auch alle zwei, drei Tage getestet. Doch manchmal steckt man einfach nicht drin. Schnell hat man sich beim Einkaufen um die Ecke angesteckt.

Corona wird dieses Jahr wohl auch das Weihnachtsfest verändern. Für Italiener, die gerne mit der großen Verwandtschaft und Freunden die Feiertage verbringen, wohl besonders bitter?

Grifo: Das ist in der Tat sehr, sehr traurig. Weihnachten ist für uns Italiener das wichtigste Fest. Viele Italiener feiern ihren Geburtstag nicht so groß wie Weihnachten. Ich hoffe, dass wir bis dahin das Virus einigermaßen in den Griff bekommen und wieder etwas Normalität einkehrt, damit wir wenigstens im kleinen Rahmen Weihnachten feiern können. Viel Urlaub werde ich sowieso nicht haben. Wir spielen am 2. Januar in Hoffenheim. Silvester wird also auch etwas ruhiger ausfallen.

Der Januar wird trotzdem spannend – nicht nur für Sie . . .

Grifo: Ja, das kann man wohl sagen. Meine Frau und ich erwarten unser erstes Kind. Wir freuen uns riesig.

Junge oder Mädchen?

Grifo: Verrate ich nicht.

