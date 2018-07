Das turbulente erste Jahr

Anzeige

Das erste Jahr war kein einfaches für den Mann, der fünf Sprachen spricht, aber öffentlich nicht ständig reden will. In die ersten 100 Tage fiel gleich die Trennung von Trainer Carlo Ancelotti. Mit der Rückkehr von Triple-Legende Jupp Heynckes kehrte anschließend Ruhe ein, wovon auch Salihamidzic sehr profitierte. Jetzt ist Niko Kovac da, bereits Coach Nummer drei in der kurzen Amtszeit von „Brazzo“, dem Bürschchen. „Ich bin sicher, dass wir eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen haben“, sagte der Sportdirektor. Kovac konnten die Bayern dank einer Ausstiegsklausel bei Eintracht Frankfurt aus dem Vertrag kaufen.

Einst Kumpels, jetzt Kollegen

Salihamidzic und Kovac kennen sich gut. Von 2001 bis 2003 spielten sie gemeinsam für den FC Bayern. „Damals waren wir Kumpels“, erinnerte Salihamidzic. Die Verbindung riss nie ab. Und 15 Jahre später sind sie in München als sportlich verantwortliches Duo wieder vereint. Als Spieler holten sie gemeinsam Titel; den Weltpokal 2001 sowie Meisterschaft und Pokalsieg 2003.

Die Münchner Spieler-Vergangenheit verhalf auch Salihamidzic zur zweiten Bayern-Karriere. Als Markenbotschafter begleitete er den Rekordmeister vor einem Jahr nach Asien. Dort kamen Rummenigge und Hoeneß auf die Idee, ihn zum Sportdirektor zu küren. Prominentere Lösungen mit dem langjährigen Kapitän Philipp Lahm oder Max Eberl, der als Manager bei Borussia Mönchengladbach blieb, hatten sich zerschlagen. Salihamidzic sagte spontan zu. Aber als „Notlösung“ fühle er sich nicht, sagte er damals. Und er gab ein Versprechen: „Ich werde 24 Stunden und sieben Tage die Woche für die Spieler sein.“

Er kümmert sich aber nicht nur um die Profis. Die Aufgabengebiete reichen vom Betreuerstab über das Scouting bis hin zum Nachwuchs. Gerade da will der FC Bayern wieder erfolgreicher sein. Es sollen nicht nur teure Stars geholt werden, sondern auch wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. dpa

