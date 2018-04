Dauerlächeln bei Trainer Titz

Anzeige

Hamburg.Das hat es schon lange nicht mehr gegeben am Hamburger Volkspark. Am Tag nach dem Lebenszeichen gegen Schalke 04 durfte HSV-Trainer Christian Titz am Sonntag vor dem Training fleißig Hände schütteln und den Applaus der Fans genießen. „Wir wollen die Fans ja mitnehmen. Gestern hat das Stadion gebrannt. Und der Zuspruch heute tut gut“, sagte Titz am Sonntag nach dem überzeugenden 3:2 (1:1) über den Tabellenzweiten. Es war der erste Dreier des HSV seit dem 26. November. Ein Erfolg, der die Hoffnung zurückgebracht hat, sich doch noch vor dem Abstieg zu retten. „So ein Sieg erhöht die Bereitschaft aller, daran zu glauben“, stellte Titz zufrieden fest.

Dass der HSV noch lebt, hatte seine Mannschaft mit gierigem Offensivfußball gezeigt – und wie! Das stark verjüngte Titz-Team überzeugte nach 15 Partien ohne Sieg sogar Skeptiker und Kritiker Lothar Matthäus. „Der HSV glaubt an sich und lebt noch“, sagte der Rekord-Nationalspieler. „Es wird sehr eng, aber grundsätzlich können sie zehn, elf Punkte holen“, meinte er nach dem couragierten Auftritt gegen harmlose Schalker. Als nun Tabellen-17. hat der HSV allerdings immer noch fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Fünf Spieltage bleiben noch für das Wunder.

Auch vom Gegner gab es Lob für den eigentlich längst abgeschriebenen Bundesliga-Oldie. „Der HSV hat eine leidenschaftliche Leistung gezeigt“, sagte Torschütze Guido Burgstaller. Nationalspieler Leon Goretzka stellte fest: „Seit dem Trainerwechsel ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, das haben wir zu spüren bekommen.“