Davies in der Jokerrolle

München.Der herausragende Spieler des Turniers war Alphonso Davies nicht, auch wenn das Schlussbild in der Düsseldorfer Arena diesen Eindruck vermitteln konnte. Kapitän Manuel Neuer überreichte nach dem Gewinn des Telekom Cups den Pokal als erstes an den 18 Jahre jungen Kanadier, der im Endspiel des Kurzturniers gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt für den FC Bayern München gegeben hatte.

Wunderdinge vollbrachte das „Wunderkind“, wie der zehn Millionen Euro teure Angreifer vom Stadionsprecher angepriesen worden war, nicht. Trotzdem gab es Lob für den Flügelflitzer, der beim Rekordmeister ein wichtiges Puzzlestück bei der Gestaltung der Zukunft nach Franck Ribéry (35) und Arjen Robben (34) darstellen soll. Trainer Niko Kovac will Davies, der für die Bayern eine Wette auf die Zukunft ist, behutsam heranführen. „Er ist ein junger Spieler, der in seinem Heimatland zum Spieler des Jahres gewählt wurde. Er hat ein Riesen-Potenzial, deshalb ist er hier“, sagte der Trainer. Der verletzungsbedingte Ausfall von Ribéry und Robben zum Rückrundenstart könnte dazu führen, dass Bayerns Nummer 19 schon am Freitag bei der TSG Hoffenheim dabei sein darf – als Joker. dpa

