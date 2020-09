De Mingos Blick geht nach vorn

Mannheim.Bereits im März hatte Miguel de Mingo, Trainer des Fußball-A-Ligisten SC Pfingstberg/Hochstätt, seinen Kader für die neue Saison zusammen. Dachte er zumindest, denn nach der Corona-Unterbrechung und kurz vor Ende der Wechselfrist hatten sich doch noch vier Leistungsträger verabschiedet. „Dadurch hatten wir wieder einen Umbruch, der nun auch noch lange nicht abgeschlossen ist“, führt de Mingo als Gründe an, warum der Saisonauftakt mit nur einem Punkt aus den Spielen gegen die Spvgg 06 Ketsch II (1:1) und den FV Brühl II (1:5) insgesamt durchwachsen ausfiel. „Natürlich bin ich nicht ganz so zufrieden.“ Den Frust über die kurzfristigen Abgänge hat der Spanier inzwischen abgelegt, sein Blick geht mit einer blutjungen Mannschaft nach vorne.

Neben Routinier Marcel Ghirastau besteht das Gefüge des SC Pfingstberg/Hochstätt hauptsächlich aus Spielern mit einem Alter von 18 bis 22 Jahren. „Ich möchte gerne im 4-2-3-1 spielen, aber wir sind noch in der Findungsphase, welcher Spieler wo am besten aufgehoben ist“, sagt de Mingo. Wo die Reise in dieser Saison hingeht, ist dahingehend nur schwer abschätzbar. Der sieglose Auftakt ist für den SC-Coach zwar ärgerlich, allerdings will de Mingo die Resultate noch nicht überbewerten. „Nach zwei Spieltagen ist ein Urteil noch sehr schwer. Natürlich müssen wir so schnell wie möglich Punkte sammeln“, hofft de Mingo, dass gegen den FC Badenia Hirschacker der Knoten platzt.

„Letztes Jahr wurden wir Sechster. Unter Berücksichtigung des Umbruchs denke ich nicht, dass wir dies wieder erreichen. Ein Platz zwischen sieben und zehn wäre ein Erfolg.“ Dahingehend von richtungsweisender Bedeutung ist die kommende Partie gegen Hirschacker. wy

