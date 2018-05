„Deckel drauf“ in Sandhausen?

Anzeige

Nürnberg.Dieses Vorglühen vor der großen Aufstiegsparty war schon mal erstklassig: Die Nürnberger Spieler ließen sich ausgelassen vor der Fankurve feiern, Trainer Michael Köllner drehte gar eine Ehrenrunde im noch lange nach dem Abpfiff vollen Stadion. „Es geht weiter, es ist nichts passiert“, sagte der Coach nach dem 2:0 (1:0) der Franken gegen Braunschweig zwar pflichtschuldig. Aber das war freilich geschwindelt. Spätestens nach diesem Tanz in den Mai zweifelt keiner mehr an der Rückkehr in die Bundesliga. Im Rausch des souveränen Sieges stimmten die verzückten Anhänger des Clubs nach dem Schlusspfiff bereits Europapokal-Gesänge an.

Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf die drittplatzierten Kieler weiterhin, aus den letzten zwei Saisonspielen reichen ein Sieg oder zwei Unentschieden zur Rückkehr in das Oberhaus. Schon am Sonntag will Köllner „in Sandhausen wieder den Deckel draufmachen“. Vor einem Jahr hatte er im Rhein-Neckar-Kreis noch den Klassenverbleib für den wankende FCN sichergestellt - aber das scheint Ewigkeiten her.

Mittlerweile ist aus den Nürnbergern eine Siegertruppe geworden, die sich den achten Aufstieg in die Bundesliga - das gelang noch keinem anderen Team - cool verdient. „Die Mannschaft hat eine beeindruckende Leistung gezeigt, von der ersten bis zur letzten Minute“, lobte Köllner. Das 5:1 von Holstein Kiel in Ingolstadt am Vortag hatte den FCN erstaunlich kalt gelassen, auch wenn dadurch eine Niederlage den direkten Aufstieg wieder in Gefahr gebracht hätte. „Das Ergebnis hat uns nur am Rande ein bisschen interessiert“, berichtete der Trainer.