Defensive als Schlüssel

München.Beim nächsten Schritt im Titelrennen will der FC Bayern beweisen, dass es auch ohne Königsklassen-Glanz mit dem „zu Null“ geht. Nach der meisterlichen Defensivleistung beim FC Liverpool soll ein Dreier gegen Hertha BSC den Druck auf Dortmund weiter erhöhen. „Wenn man international spielt, hat das eine ganz andere Bedeutung oder ein ganz anderes Flair, auch in solch einem tollen Stadion gegen eine fantastische Mannschaft. Aber wir müssen in der Bundesliga jetzt nochmal nachlegen“, forderte Trainer Niko Kovac vor seinem 100. Bundesliga-Spiel als Trainer.

Das „Mia-san-Mia“-Gefühl wird beim deutschen Meister bei der Aufholjagd immer stärker. Drei statt wie Anfang Februar sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund. Am Samstag möchten die Münchner gegen Berlin zumindest für einen Tag zum schwächelnden Rivalen aufschließen.

Mit Sieg gleichziehen

„Wir wollen und müssen gewinnen, um unsere Chancen zu wahren, am Ende deutscher Meister zu werden. Wir können mit einem Sieg erstmal gleichziehen, so dass der BVB nachlegen muss“, sagte Kovac vor dem Duell mit dem Ex-Club.

Ob die Tage der Dortmunder an der Tabellenspitze aber tatsächlich gezählt sind, wird auch von der Münchner Defensivleistung abhängen. Beim 0:0 in Liverpool glückte das, was in der Liga in diesem Jahr noch nicht gelang. „Das war ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg, dass wir die Null gehalten haben“, erklärte Kapitän Manuel Neuer. Als ein Stabilisator gegen die ausgebremsten Tempofußballer des ehemaligen Dortmunder Trainers Jürgen Klopp droht Mats Hummels (Erkältung) ebenso wie der angeschlagene Leon Goretzka (Sprunggelenkblessur) auszufallen. dpa

