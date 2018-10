Defensive an erster Stelle

Nürnberg.Abwehrstabilisator Ewerton steht bei Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg vor der Rückkehr. Nach seiner Syndesmoseverletzung in der Vorbereitung könnte der Brasilianer am morgigen Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim erstmals in dieser Saison zum Einsatz kommen. Einen Wechsel könnte Trainer Michael Köllner im Tor vollziehen.

Nachdem Fabian Bredlow beim 0:7 in Dortmund und beim 0:6 gegen Leipzig auch Fehler unterliefen, deutet viel auf einen Einsatz von Christian Mathenia hin. „Ich habe mich noch nicht entschieden. Es wird auf jeden Fall keine einfache Entscheidung. Wir müssen einfach schauen, wer für dieses Spiel jetzt ideal ist“, sagte Köllner gestern.

Weiter bangen muss der „Club“ um den Einsatz von Stürmer Mikael Ishak. Köllner will nach der Einheit am Freitag über das Mitwirken des Schweden befinden, der mit einer Muskelverletzung von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Patrick Erras fällt wegen einer Muskelverletzung aus. Zurück sind Adam Zrelak, Edgar Salli und Sebastian Kerk. U-21-Nationalspieler Eduard Löwen ist nach seiner vorzeitigen Rückkehr von der DFB-Auswahl ebenfalls einsatzbereit.

„Gegen Hoffenheim brauchen wir eine brutal kompakte Mannschaft“, sagte Köllner, der die Hoffenheimer bei der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Manchester City beobachtete. „Das wird eine schöne Herausforderung für uns. Es liegt an uns, ihre Stärken zu minimieren und sie nicht ins Spiel kommen zu lassen.“ dpa

