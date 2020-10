Dehoust gibt sich Mitschuld an Krise

Mannheim.Der FC Germania Friedrichsfeld gehört zu den Überraschungsmannschaften der Fußball-Kreisliga – allerdings im absolut negativen Sinne. In den ersten sieben Saisonspielen kassierte der FC schon 28 Tore, musste herbe Niederlagen gegen den TSV Neckarau (0:7) oder Wallstadt (0:10) hinnehmen und rangiert auf einem Abstiegsplatz.

Auch der erfahrene Coach Matthias Dehoust wirkt mit seinem Latein am Ende: „Für manche Saisonleistungen fehlen mir die Worte, so wirklich können wir es uns nicht erklären, woran es liegt. Fakt ist: Es fehlt an Laufbereitschaft, Kampf und Wille“, sagt er und spricht sich auch nicht frei von Schuld: „Manche Ideen, die ich für die Mannschaft hatte, sind nicht aufgegangen. Da waren ein paar klare Fehleinschätzungen meinerseits dabei.“

„Sehenden Auges in den Abgrund“

Seit fünf Jahren steht der Mannheimer schon an der Seitenlinie der Germanen, erlebte Höhen und Tiefen. Doch das Ausmaß der aktuellen Misere scheint für ihn neu: „Wenn nichts passiert, laufen wir sehenden Auges in den Abgrund. Ich habe der Mannschaft auch schon gesagt, dass es keinen Grund gibt, gegen den Trainer zu spielen, falls das ein Punkt sein sollte. Ich gebe alles für den Verein, würde aber auch selbst sagen, wenn es nicht mehr weitergeht.“

Leise Hoffnung gibt dem Coach allerdings der Sieg am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenletzten aus Hockenheim (2:1). Schon in der ersten Halbzeit hätten die Germanen hoch zurückliegen können, drehten in der zweiten Hälfte aber glücklich die Partie. Dennoch hat Dehoust das Saisonziel korrigiert. Ursprünglich wollten die Germanen „eine gute Rolle spielen und die Top-Teams der Liga ärgern“, wenige Wochen danach liegt die Messlatte deutlich weiter unten: „Aktuell geht es für uns nur darum, Punkte zu sammeln und uns irgendwie ein bisschen da unten abzusetzen. Alles andere als der Klassenerhalt kann aktuell nicht unser Ziel sein. Das ist nicht unser Anspruch, aber so knallhart ist eben die aktuelle Situation“, erklärt der Coach und hofft auf baldige Verstärkungen für den dünn besetzten Kader. Die Personalnot bei den Germanen ist so groß, dass der 46-Jährige Dehoust wieder als Auswechselspieler auf der Bank sitzt.

Am Sonntag wartet eine weitere Überraschungsmannschaft, allerdings im absolut positiven Sinne. Der FV Ladenburg überzeugt bisher und hält sich seit Wochen in der oberen Tabellenregion. „Nur nicht wieder eine Klatsche kassieren“ – so lautet die traurige, aber ehrliche Marschroute von Dehoust. bah

