Dem Genc-Rücktritt folgt ein 3:0-Coup

Waldhof auf Rang drei

Die Blau-Schwarzen bleiben somit bei 40 Punkten und haben sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter TSV Wieblingen. Der Tabellenzweite FC Bammental steht bei 44 Punkten.

Für die Waldhöfer war es nach zuvor sieben Spiele ohne Niederlage wieder ein Negativerlebnis. Der SV Waldhof II trifft nun am Sonntag, 15 Uhr, im nächsten Derby zu Hause am Alsenweg auf den FV Brühl. Erneut kein einfaches Spiel für die Brandenburger-Elf. Der FC Türkspor Mannheim empfängt zeitgleich den abstiegsbedrohten TSV Michelfeld. Den Klassenerhalt hat der Aufsteiger in trockenen Tücher. Bleibt die Frage, wie es personell beim Tabellenachten weitergehen wird.

Der VfL Kurpfalz Neckarau empfängt am Sonntag, 15 Uhr, Plankstadt. Für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel. Plankstadt belegt den zwölften Tabellenrang, Neckarau ist 13. Beide Mannschaften haben 14 Punkte gesammelt und liegen nur zwei Zähler vor dem TSV Michelfeld, der auf dem Relegationsrang steht. Mit einem Sieg könnten sich de Neckarauer Luft verschaffen. bol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.04.2018