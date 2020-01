„Den Druck aufbauen“

München.Auf den Trainingszoff zwischen Leon Goretzka und Jérôme Boateng kam Hansi Flick ohne Umschweife zu sprechen. Am Tag vor der Bundesliga-Aufgabe des FC Bayern beim FSV Mainz berichtete der Münchner Coach gerne von den „vielen Emotionen“ auf dem Platz und rügte die Handgreiflichkeit zwischen den beiden. „Wir haben das als Team besprochen. Grundsätzlich halte ich nicht viel von Strafen“, sagte der 54-Jährige am Freitag. „Ich erwarte solch eine Form der Emotionalität nicht noch mal.“ Aber, und das hob Flick gerne hervor, hätten die beiden miteinander gesprochen und „das Ganze aus der Welt geschafft“.

Nach seinem besten Rückrundenstart mit zwei Siegen und 9:0 Toren ist der FC Bayern heiß auf die Aufholjagd und will sich am liebsten schon eine Woche vor dem Liga-Knaller gegen Herbstmeister Leipzig an die Spitze durchschlagen. „Aber es ist erstmal wichtig, dass wir Samstag gegen Mainz spielen“, warnte Flick vor einer Aufgabe der leichteren Art. „Wir müssen gewappnet sein und unsere Qualitäten ins Spiel bringen.“

Bei einem Punktgewinn würden die Münchner zumindest für drei Stunden die Ligaspitze übernehmen, da Leipzig erst am Samstagabend (18.30 Uhr) den Dritten Gladbach empfängt. „Wir wollen unsere Spiele gewinnen und Druck aufbauen“, sagte Goretzka. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“ Nach dem Spiel in Mainz folgen in der wegweisenden Woche das Pokal-Achtelfinale gegen Hoffenheim – und dann am kommenden Sonntag das Topspiel gegen Leipzig. dpa

