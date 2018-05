Der 1. FC Köln hat plötzlich noch mehr Fans

Anzeige

„Wir wollen kein Trara“

Der erste Abstieg seit dem Aufstieg 1997 „wäre eine Katastrophe für jeden von uns. Das will kein Profi erleben“, sagte Wolfsburgs Mittelfeldspieler Joshua Guilavogui zur drohenden Schmach für den Pokalsieger von 2015. Der Druck auf die VfL-Verantwortlichen ist groß. Auf ein Kurz-Trainingslager oder besondere Maßnahmen wurde verzichtet. „Wir wollen bewusst kein Trara. Es ist nicht so, dass man die Spieler noch mal zumüllt“, sagte Labbadia.

Von einem Rückhalt durch die Fans wie in Hamburg kann man in Wolfsburg nur träumen. Labbadia musste sich zuletzt mehrfach in Gesängen veräppeln lassen, das Duell gegen Köln ist nicht mal ausverkauft. Der Club rechnet mit 26 000 Fans, darunter 2500 aus Köln. Das Fassungsvermögen wurde aufgrund der Pufferzone am Gästeblock von 30 000 auf 28 800 Plätze reduziert. Freiburg kann auf ein ausverkauftes Stadion setzen. „Unsere Zuschauer haben das richtige Verständnis für unsere Spieler“, sagte Streich. Die 57 000 Karten für die Partie in Hamburg sind ebenfalls längst verkauft.

Alles in allem also keine guten Voraussetzungen für den VfL, der von Köln auch einiges an Gegenwehr erwarten darf. „Wenn ihr am letzten Spieltag noch Hilfe braucht, gegen Wolfsburg werden wir alles tun“, hatte FC-Trainer Stefan Ruthenbeck seinem Kollegen Streich vor zwei Wochen nach dem Abstieg in Freiburg versprochen. dpa

