Der Abwehr-Schreck

Mannheim.Er ist ein Stürmer, der seinem Namen alle Ehre macht. Steven Schreck von der SG Viernheim lässt die Abwehrreihen in der Fußball-Kreisklasse A II zittern. Im ersten Saisonspiel erzielte er innerhalb der ersten 60 (Schreck-)Sekunden das 1:0, es folgten zwei weitere Treffer innerhalb weniger Minuten – ein lupenreiner Hattrick. „Ich konnte gar nicht so wirklich glauben, was da gerade passiert“, erinnert sich der 21-Jährige an seinen großen Auftritt. „Besser kann man nicht in die Saison starten.“ Zwar kam der Gegner von der SpVgg Wallstadt II noch einmal heran, die Schreck-Treffer genügten aber zum 3:2-Heimsieg.

Es war der erste Dreierpack des gelernten Garten- und Landschaftsbauers im Seniorenbereich, seine Rolle auf dem Feld war bisher eigentlich eine andere: „Ich kam in den vergangenen Jahren mehr über die Außen, konnte mich immer wieder als Vorlagengeber auszeichnen. Die Tore habe ich in der Regel nicht selbst erzielt“, erklärt Schreck, der seine plötzliche Leistungsexplosion dem neuen Trainer verdankt.

Coach Sven Paulsen hat den Rechtsfuß ins Sturmzentrum beordert – und damit seinem Schützling einen Traum erfüllt. „Ganz vorn zu spielen, Tore zu erzielen – das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl. Das wollte ich immer, und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit.“

Paulsen hatte allerdings nicht nur ein glückliches Händchen bei der neuen Startformation, er sah die Glanzleistung des 21-Jährigen auch kommen. Am Abend vor der Partie gegen Wallstadt schrieb der Trainer ihm noch eine Kurznachricht. „,Gib morgen alles. Ich weiß, wir werden noch viel Spaß an dir haben.’ Das hat mir der Coach geschrieben – und er sollte recht behalten. Nach dem Spiel lagen wir uns in den Armen, ich bin ihm sehr dankbar für sein Vertrauen“, sagt Schreck, der jetzt mit seiner SG den großen Coup im Blick hat. „Die Saison steht noch am Anfang, wir haben aber das Potenzial, am Ende weit oben zu stehen. Das ist auch unser Anspruch. Schon in der vergangenen Saison hatten wir das Zeug zum Aufstieg, interne Unstimmigkeiten haben uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mittlerweile stimmt das Umfeld aber, die Stimmung innerhalb des Teams passt auch – wir können es schaffen.“

Die großen Stärken des Torjägers: Schreck ist ehrgeizig, ein Teamplayer und pfeilschnell noch dazu. Zudem hat der 21-Jährige ein Ritual vor jedem Spiel, das ihm bisher meist Glück gebracht hat. „Ich fahre eine Runde Motorrad“, lacht der Stürmer: „So bekomme ich den Kopf frei. Ich will jedes Spiel gewinnen und gebe alles dafür. Motorradfahren hilft mir, mich zu fokussieren. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber so schalte ich ab.“

„Corona-Zeit war hart“

Natürlich hat die lange Corona-Zwangspause auch Spuren bei dem 21-Jährigen hinterlassen. „Es war ein geiles Gefühl, mit den Jungs am Sonntag wieder den Platz zu betreten, endlich wieder um Punkte zu kämpfen. Die Corona-Zeit war hart, ich war viel joggen, habe aber immer den Ball vermisst“, blickt er auf die ungewissen Monate zurück und hofft nun, dass alles gut geht. „Mein größter Wunsch ist, dass wir die Saison ohne Zwischenfälle spielen können. Außerdem will ich der Mannschaft helfen und meine selbst gesteckte Tormarke erreichen.“

20 Treffer hat sich der Stürmer zum Ziel gesetzt – und schon am nächsten Sonntag will er weiter daran arbeiten. Dann trifft der Abwehr-Schreck mit seinem Team auf die SG Mannheim.

