Der „Bis-auf-Weiteres“-Trainer

München.Die Fans des FC Bayern feierten ihre Mannschaft noch, da sagte Hans-Dieter Flick zwei bemerkenswerte Sätze. So schlicht. So einfach. Und doch so aussagekräftig: „Ich muss an der Stelle Niko Kovac dafür danken, dass er mich ausgesucht hat. So habe ich in den letzten fünf Monaten wieder gespürt, dass es das ist, was ich möchte – die Arbeit auf dem Platz.“ Zu hören war da also zunächst einmal seine ehrliche Loyalität gegenüber seinem Vorgänger, der ihn, den von allen nur Hansi genannten Flick, vor der Saison als Co-Trainer haben wollte. So weit, so ehrenhaft. Doch da war auch noch so etwas wie eine indirekte Bewerbung um eine Weiterbeschäftigung. Er möchte die Arbeit auf dem Platz, sagte der Bammentaler. Also als Trainer arbeiten. Und zwar durchaus als Chef, selbst wenn der 54-Jährige das so klar nie äußern würde.

Flick ist in der Öffentlichkeit kein Mann der lauten Töne. Im konkreten Fall braucht er diese auch nicht. Denn es liegt ja seit Samstagabend noch so etwas wie eine direkte Bewerbung um den Posten auf der Bank der Münchner vor, den er zunächst nur für zwei Spiele haben sollte: Dem 2:0 in der Champions League über Olympiakos Piräus folgte ein eindrucksvolles 4:0 (1:0) im Bundesliga-Topspiel über Borussia Dortmund nach Treffern von Robert Lewandowski (17. und 76. Minute), Serge Gnabry (47.) und einem Eigentor von Mats Hummels (79.).

Bleibt er bis Sommer?

Nun gibt es im Fußball-Fachjargon den Cheftrainer, hin und wieder auch den Interimstrainer. Letzteres vorzugsweise in Stuttgart und Hamburg, wobei unklar ist, ob dort nicht jeder Mann auf der Bank sowieso nur ein Interimstrainer ist. Und über Flick hieß es nach der Trennung von Kovac in einer Pressemitteilung des FC Bayern, er werde „bis auf Weiteres“ die Mannschaft betreuen. Am Samstag und zwei Siege später äußerte sich Karl-Heinz Rummenigge dazu: Flick habe das gut gemacht, sagte der Vorstandsboss, man müsse ihm ein Kompliment aussprechen und der Ex-Hoffenheimer genieße das Vertrauen. Flick werde deshalb „bis auf Weiteres bleiben“.

Das Setzen auf den 54-Jährigen – vielleicht sogar bis Saisonende – und somit auch auf den Faktor Zeit bei der Suche nach einem neuen Chef ist fraglos keine schlechte Variante, momentan wahrscheinlich sogar die beste. Zumal ja nicht nur die Ergebnisse beim „Bis-auf-Weiteres“-Trainer stimmen. Der Bammentaler hat das Spiel der zuletzt so müden Bayern belebt, den BVB setzten die Münchner mit einem mutigen, hohen Pressing konsequent unter Druck. Gierig, gallig, griffig präsentierte sich der Titelverteidiger. „Wir haben den Fußball gezeigt, den die Zuschauer sehen möchten. Wir waren 90 Minuten klar besser“, sagte Flick, der in diesem Sommer optimal vorbereitet an die Säbener Straße kam. Er hospitierte bei Pep Guardiola, dem ausnahmsweise von Präsident Uli Hoeneß und Rummenigge geschätzten Trainer, sowie bei Thomas Tuchel, dem von Rummenigge statt Kovac bevorzugten und von Hoeneß nicht gewollten Trainer. Eigentlich fehlte nur ein Besuch bei Jupp Heynckes, der von Hoeneß immer präferierte und Münchner „Alle-Jahre-wieder“-Trainer. Doch der Gladbacher hat bekanntlich beschlossen, sich lieber um Schäferhund Cando zu kümmern.

Einen Hund hat zumindest auch Flick, was vermutlich kaum ausschlaggebend für eine Beschäftigung beim FC Bayern ist, sondern dann doch eher der Umgang mit und das Auftreten der Mannschaft. Und da trat der 54-Jährige bislang den Beweis an, dass sich defensive Kompaktheit und offensive Kreativität nicht ausschließen – obwohl er die Künstler Coutinho und Thiago auf die Bank verbannt hat.

Flick kann also auch unpopuläre Entscheidungen treffen, unbequem sein. Wie schon damals beim Nationalteam. Es sei daran erinnert, dass er 2014 als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw seinen Chef so lange nervte, bis der endlich Standardsituationen einstudieren durfte. Ecken und Freistöße waren letztendlich ein wesentliches Element auf dem Weg zum WM-Titel – und man dürfte keine Proteststürme in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes mit der Behauptung provozieren, dass sich dort nicht wenige wieder ein ähnlich starkes Korrektiv für Löw wünschen.

„Erwarte nichts“

Flick wird das natürlich nicht sein. Er hat seine Bestimmung bei den Bayern gefunden – und bislang viel richtig gemacht. Die Münchner stehen deutlich stabiler, entwickelten gegen Dortmund aber trotzdem auch eine enorme Wucht. „Wir waren gut gegen den Ball und aggressiv in den Zweikämpfen“, meinte Offensivmann Thomas Müller und fügte dann noch vielsagend an: „Die Spieler waren nach dem Trainerwechsel besonders gefordert, es gab keine Alibis mehr.“ Was im Umkehrschluss bedeutet, dass es bei Kovac ein Alibi gab: nämlich Kovac selbst.

Nun also soll es erst einmal Flick richten, der den Samstagabend im Kreise der Familie bei einem Glas Rotwein verbrachte und die Gespräche über seine Zukunft „ganz entspannt“ angeht: „Ich erwarte nichts. Ich habe einen Arbeitsvertrag als Assistenztrainer bis 2021.“ Aber das lässt sich ja gewiss schnell ändern.

