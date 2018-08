Der BVB will es wissen

Anzeige

Dortmund.Das Lob kam aus berufenem Munde, es hätte epochaler kaum ausfallen können: „Er ist fachlich und menschlich der beste Trainer, den ich je hatte.“ Gesagt hat das Marco Reus über Lucien Favre. Ein erstaunliches Statement, wenn man bedenkt, dass Reus in Dortmund schon unter internationalen Spitzenkräften wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel gearbeitet hat. Der Stürmer weiß, was er sagt, schließlich erlebte er in Mönchengladbach unter Favre seinen Aufstieg zum europaweit begehrten Topspieler. Unwiderstehliche Dribblings und 18 Treffer in einer Saison – so mitreißend wie bei der Borussia vom Niederrhein hat der 29-Jährige seitdem nie wieder agiert.

Reus ist beim BVB Kapitän und Leitwolf, sein Wort hat also größtes Gewicht. Der Nationalspieler ist nicht der Einzige, der das hohe Lied auf den neuen Trainer singt. Während der USA-Tournee des BVB im Juli wurde Mario Götze wie folgt zitiert: „Ich finde es überragend, wie er es angeht, wie er trainieren lässt, was er von uns fordert.“ Manndecker Abdou Diallo, der aus Mainz nach Dortmund gekommen ist, gab staunend zu Protokoll: „Ich muss sehr viel lernen, weil er sehr detailversessen ist.“ All die Hoffnungen, die sich mit dem neuen Trainer verbinden, bündelt Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einem Satz: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass Lucien unsere Erwartungen voll erfüllt.“

Neuer Kader Borussia Dortmund hat sich stark verändert: Roman Weidenfeller (Karriereende), Michy Batshuay (zurück zu Chelsea), Andrey Yarmolenko (West Ham United), Sokratis (Arsenal), Gonzalo Castro (Stuttgart), André Schürrle (Fulham), Erik Durm (Huddersfield) sind nicht mehr da. Gekommen sind unter anderem Marvin Hitz (Augsburg), Marius Wolf (Frankfurt), Thomas Delaney (Werder) und Abdou Diallo (Mainz) und Axel Witsel (Tianjin Quanjian /China).

Chance und Wagnis

Akribisch, taktisch herausragend aber auch pedantisch, grüblerisch und an sich selbst zweifelnd – das waren die Attribute, die Lucien Favre begleiteten, als sich sein Engagement in Dortmund abzeichnete. Alles in allem eine große Chance aber auch ein Wagnis für einen Klub, der in einer Saison voller Widersprüche seine spielerische Identität und zudem auch noch den Kontakt zur Basis verloren hatte.