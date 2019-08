Der erfahrene Helfer

Stuttgart.Auf dem Trainingsplatz des VfB Stuttgart kickt Mario Gomez gegen die Zukunft. Hamadi Al Ghaddioui ist fünf Jahre jünger als der inzwischen 34 Jahre alte ehemalige Nationalspieler. Bei Nicólas González sind es 13 Jahre Unterschied, Silas Wamangituka kam etwas mehr als 14 Jahre nach dem hoch dekorierten Angreifer auf die Welt. Auch der verletzte Sasa Kalajdzic ist deutlich jünger als Gomez, zwischen dem Geburtstag des Fußballers aus Österreich und dem des Fußballers von der Schwäbischen Alb liegen fast auf den Tag genau zwölf Jahre.

Al Ghaddioui (28), González (21), Wamangituka (19), Kalajdzic (22), womöglich doch auch noch der abwanderungswillige Anastasios Donis (23): Sie alle sollen im Idealfall noch viele Jahre Tore schießen für den Zweitligisten, sich entwickeln, besser werden – auch nach der angestrebten Rückkehr in die Bundesliga. Gomez dagegen ist auf der Zielgeraden seiner Karriere. Sein Vertrag beim VfB Stuttgart läuft nach dieser Saison aus. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht besprochen, ein Ende der Karriere wäre keine Überraschung. Bis dahin aber hat Gomez im Mannschaftsgefüge eine exponierte Rolle, selbst wenn ihm die jungen Konkurrenten den Stammplatz wegnehmen sollten.

„Für alle ein Vorbild“

„Mario hat so viel erlebt in seinem Fußballerleben, er hat so viel erreicht. Es gibt wenige Spieler, die noch aktiv sind, die das vorzuweisen haben. Deswegen ist es egal, ob Mario jetzt spielt oder nicht spielt. Er ist definitiv ein Vorbild“, sagte Trainer Tim Walter über den ältesten noch aktiven VfB-Profi. „Als Mensch ist er ein Vorbild und was seine Karriere anbelangt und was seine Arbeitsweise tagtäglich anbelangt, ist er ein Vorbild. Er ist für alle ein Vorbild. Auch für mich.“

Gomez ist drei Mal deutscher Meister geworden, hat 2013 mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen, zweimal den DFB-Pokal in die Höhe gereckt und ist in Deutschland, Italien und der Türkei Torschützenkönig gewesen. Der Fußballer des Jahres 2007 kommt auf 328 Bundesliga-Spiele und die beeindruckende Quote von 0,51 Toren pro Spiel. Er hat in der Champions League 26 Tore erzielt, aus Deutschland haben nur Gerd (34) und Thomas Müller (42) mehr.

Dennoch stand Gomez vor allem in der vergangenen Saison massiv in der Kritik, als er es auf sieben Treffer und zwei Vorlagen brachte. Zu alt, zu langsam, die Aura weg: Das waren die Vorwürfe, die er lesen und hören musste. Dennoch hat der VfB ihn im Gegensatz zu anderen Routiniers wie Dennis Aogo, Andreas Beck oder Christian Gentner nicht weggeschickt. Man traut der Nummer 27 noch zu, dem Team in der 2. Liga zu helfen. Durch Tore wie dem 1:0 im Eröffnungsspiel gegen Hannover 96 oder eben durch die Weitergabe seiner Erfahrung.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019