Der heimliche Star sitzt jetzt im Rollstuhl

Osnabrück.RB Leipzig, der Club aus der Brause-Retorte, konnte am Mittwoch in seinem ersten K.o.-Spiel der Champions League erleben, was Tradition im Fußball bedeutet und wie sie gepflegt wird. Tottenham Hotspur nutzte die Partie an der White Hart Lane zur Würdigung eines Mannes, der England mit seinem unheimlichen Torinstinkt begeisterte, dann mit seinem Alkoholiker-Bekenntnis schockierte und als

...