Der Hrubesch-Faktor

Anzeige

Domzale.Zwei Spiele, zwei Siege – die deutschen Fußball-Frauen sind mit Interimstrainer Horst Hrubesch weiter auf Erfolgskurs. Drei Tage nach dem 4:0 gegen Tschechien setzte sich die DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation auch in Slowenien verdient mit 4:0 (2:0) durch. Vor rund 500 Zuschauern im Sportni-Park von Domzale sorgten Lina Magull (10. Minute), Lana Golob (43./Eigentor), Alexandra Popp (53.) und Linda Dallmann (61.) für die Treffer des überlegenen deutschen Teams. Dzsenifer Marozsan vergab in der Schlussphase einen Strafstoß.

Hrubesch war zufrieden mit der Leistung. „Entscheidend war, dass wir die beiden Spiele klar bestimmen und die sechs Punkte mitnehmen. Und das haben wir geschafft“, sagte der 66-Jährige. „Heute haben wir einiges liegengelassen. Ich denke, die Sloweninnen sind mit dem Ergebnis gut weggekommen.“

Tabellenführung verteidigt

Mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel verteidigte Deutschland in der Gruppe fünf die Tabellenführung vor Island und hielt Kurs auf die Weltmeisterschaft in Frankreich im kommenden Jahr. Die Qualifikation wird erst im September mit der wohl entscheidenden Partie um den Gruppensieg auf Island sowie einem Spiel auf den Färöer abgeschlossen. „Das entscheidende Spiel wird in Island stattfinden. Da müssen wir unsere beste Leistung zeigen“, sagte Popp.