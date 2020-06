Der Kampf um Europa

Mannheim.Noch drei Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga aus – und während der Titelkampf so gut wie entschieden ist, geht der Kampf um die weiteren Plätze mit aller Macht weiter. Wer kommt in die Champions League, wer erreicht die Europa-League-Plätze und welcher Club schafft den Klassenerhalt?

Titelkampf

FC Bayern (73 Punkte): München ist in Sachen Meisterschaft enteilt, liegt schier uneinholbar vorn und kann an diesem Dienstag bei Werder Bremen den bereits achten Titel in Folge perfekt machen. Restprogramm: Bremen (Auswärtsspiel), Freiburg (Heimspiel), Wolfsburg (Auswärtsspiel).

Champions-League-Plätze

Hochspannend ist der Kampf um die Königsklasse: Bayern und Dortmund sind bereits qualifiziert, Leipzig ist so gut wie sicher drin. Mönchengladbach und Leverkusen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Duell um den vierten deutschen Startplatz.

Dortmund (66 Punkte): Mainz (H), Leipzig (A), Hoffenheim (H).

Leipzig (62): Düsseldorf (H), Dortmund (H), Augsburg (A).

Leverkusen (57): Köln (H), Hertha BSC (A), Mainz (H).

Mönchengladbach (56): Wolfsburg (H), Paderborn (A), Hertha BSC (H).

Europa League

Platz sechs und sieben berechtigen zur Teilnahme an der Europa League – und um diese Plätze streiten sich noch viele Teams. Wolfsburg hat die besten Karten, aber ein schweres Restprogramm. Dahinter hoffen Hoffenheim, Freiburg, vielleicht sogar noch mit geringen Chancen Frankfurt, Hertha BSC und Schalke auf das internationale Geschäft.

Wolfsburg (46): Mönchengladbach (A), Schalke 04 (A), FC Bayern (H).

Hoffenheim (43): Augsburg (A), Union Berlin (H), Dortmund (A).

Freiburg (42): Hertha BSC (H), FC Bayern (A), Schalke 04 (H).

Schalke 04 (39): Frankfurt (A), Wolfsburg (H), Freiburg (A).

Frankfurt (38): Schalke 04 (H), Köln (A), Paderborn (H).

Hertha BSC (38): Freiburg (A), Leverkusen (H), M’gladbach (A).

Abstiegskampf

Schlusslicht SC Paderborn steht nur rechnerisch noch nicht als Absteiger fest, die Ostwestfalen können sich keine weitere Niederlage leisten. Bremen, Düsseldorf, und Mainz schweben noch in Gefahr. Augsburg, Köln und Union Berlin sind wohl sicher.

Mainz (31): Dortmund (A), Bremen (H), Leverkusen(A).

Düsseldorf (28): Leipzig (A), Augsburg (H), Union Berlin (A).

Bremen (28): FC Bayern (H), Mainz (A), Köln (H).

Paderborn (20): Union Berlin (A), M’gladbach (H), Frankfurt (A). sko

