Der Patron vom Tegernsee

Nach einem Medienbericht über das Ende seiner Zeit als Präsident und Aufsichtsratchef beim FC Bayern will Uli Hoeneß erst Ende August seine Zukunftspläne verraten. „Am 29. August werde ich dem Aufsichtsrat meine Entscheidung mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung“, sagte er.

Als Nachfolger an der Spitze des Vereins und im Kontrollgremium sei der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer vorgesehen, hieß es in Medien. Dieser war zuletzt bereits Stellvertreter von Hoeneß im Kontrollgremium der FC Bayern AG, in die die Fußball-Abteilung um das Profiteam ausgelagert ist.

Bei den Bayern ist der Vereinspräsident traditionell auch Chef des Aufsichtsrats. Seinen Platz in dem Gremium will Hoeneß wohl behalten und den Verein damit auch nicht komplett verlassen, so „interne Kreise des FC Bayern“.

Hoeneß überrascht – und auch wieder nicht: Der sportliche Umbruch, in dem die Mannschaft gerade steckt, hat jetzt auch die Ebene der Bosse voll erfasst. Der 63-jährige Rummenigge hört Ende 2021 auf. Der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Kahn (50) soll dann seine Position an der Spitze des Vorstandes einnehmen. Am 1. Januar 2020 beginnt die Einarbeitung des Ex-Kapitäns. Das hatte Hoeneß so eingefädelt.

Nach der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung trat Hoeneß im März 2014 schon einmal von seinen Ämtern zurück. Ende 2016 feierte er ein Comeback, zwischenzeitlich hatte Rummenigge den Verein erfolgreich als Frontmann geführt. Eine Zäsur ergibt sich, wenn die langjährigen, nicht immer einigen Weggefährten Uli und Kalle beide mal weg sind.