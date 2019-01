Der Reiz der Unsterblichkeit

Hamburg.Nun ist sie wieder dort, wo ihre emotionale Reise vor dreieinhalb Wochen begann. Damals nahm die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihre WM-Vorbereitung in Hamburg auf – und sie träumte von einer Rückkehr. Die Elbmetropole, der Halbfinalstandort dieser Weltmeisterschaft, war so etwas wie die Stadt der Sehnsucht, in der die DHB-Auswahl nach viel Dramatik, Spannung, Freude und Begeisterung gestern Mittag dann tatsächlich das ihr bestens bekannte Quartier im Grünen bezog.

Die Landungsbrücken, die Binnenalster, die Vergnügungsmeile St. Pauli – alles ist hier ganz weit weg für die deutschen Handballer, die „momentan die geilste Zeit in unseren Karrieren erleben“, wie es ein stolzer Bundestrainer Christian Prokop nennt. Heute (20.30 Uhr/ARD) spielt seine Mannschaft im WM-Halbfinale gegen Norwegen um den Einzug ins Finale am Sonntag im dänischen Herning.

Klar ist: Die Deutschen sind bereit, Geschichte zu schreiben, um sich unsterblich zu machen. Sie sind nicht satt, sondern noch hungriger geworden. Mit jedem Tor, mit jedem Sieg stiegen die Gier, die Lust und das Verlangen. Jetzt will die DHB-Auswahl alles. Erst das Finale, dann die Goldmedaille.

„Nun kommen die Spiele, für die man seine ganze Karriere trainiert. Keiner von uns wird mehr eine WM in Deutschland spielen, kein Halbfinale in Hamburg in einer ausverkauften Arena“, weiß Rückraum-Mann Fabian Böhm um die Chance seines Lebens, die seine Kollegen und er ergreifen wollen. Oder wie es Matthias Musche sagt: „Das ganze Team ist bereit, alles Menschenmögliche zu tun.“

Draufgänger gegen Abwehrmauer

Schon jetzt steht fest, dass die Begegnung gegen die Norweger zu einem Duell der Gegensätze wird, denn unterschiedlicher könnten die Spielweisen beider Teams kaum sein. Hier die quirligen Skandinavier, die mit 272 Toren das treffsicherste Team der WM sind und weder Risiko noch Tempo scheuen. Im Draufgänger-Modus spielen sie bedingungs- und vor allem schnörkellos auf Angriff, kleine Schwächen oder Lücken in der gegnerischen Deckung bestrafen die Rock-’n’-Roll-Handballer aus dem Norden Europas sofort.

Auf der anderen Seite stellen die Deutschen die beste Abwehr dieses Turniers. Dieses Bollwerk zaubert nicht, sondern zerstört. Es ist eine Art menschliche Mauer, an der im Laufe dieses WM ziemlich viele Würfe abgeprallt sind und die bislang keine einzige Mannschaft zum Einsturz brachte. Was zusammengefasst bedeutet: Je weniger Tore in dieser Partie fallen, desto mehr läuft das Spiel in die deutsche Richtung.

„Wir müssen das wieder gemeinsam lösen“, beschwört Bob Hanning den Zusammenhalt und die Stabilität, die das Markenzeichen der deutschen Mannschaft sind, weshalb der DHB-Vize dem Halbfinale optmistisch entgegenblickt: „Wenn es uns gelingt, den Norwegern den Gegenstoß zu nehmen und selbst wieder einen guten Rückzug hinzubekommen, ist der Gegner eine Mannschaft, die uns nicht vom großen Finaltraum abhält.“

Info: Dossier und Video unter morgenweb.de/handball-wm

