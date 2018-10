Der schwäbische Klappstuhl

Sinsheim.Bei ihrer Entscheidung hatten sich die Verantwortlichen des VfB Stuttgart bestimmt etwas gedacht. Als sie also Anfang Oktober Markus Weinzierl zum Nachfolger von Trainer Tayfun Korkut erkoren, ging damit auch die Hoffnung auf bessere Zeiten und vor allem attraktiveren Fußball einher. Gerade die Schwaben hatten in der Vergangenheit ja mehrfach zu spüren bekommen, was Weinzierl drauf hat, als

...