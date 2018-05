Der späte Imagewandel des großen Jupp

Anzeige

Berlin.Noch einmal die magische Atmosphäre im Berliner Olympiastadion aufsaugen, einer imposanten Liste einen letzten großen Titel hinzufügen – und dann die große Bühne für immer verlassen. Der Plan ging nicht auf. Jupp Heynckes beendete seine einzigartige Karriere als Profi und Trainer nicht mit dem finalen DFB-Pokaltriumph. Ein außergewöhnliches deutsches Fußballerleben in Schlaglichtern.

Rekordtorjäger und Weltmeister

Es ist 54 Jahre her, als Heynckes 1964 mit seinem Jugendclub Borussia Mönchengladbach 1964 in die Bundesliga aufsteigt – der Stürmer verdient 160 Mark im Monat und hat nach eigenen Angaben so viel Spaß am Fußball wie nie wieder danach. Was folgt, ist nichts anderes als eine Bilderbuch-Karriere: Weltmeister (1974), Europameister (1972), viermal Meister, DFB- und Uefa-Pokalsieger – alles mit Gladbach. Mit 220 Toren in 369 Bundesliga-Partien bewegt sich der junge Jupp fast auf Gerd-Müller-Niveau.

Vom Spieler zum Trainer

Heynckes gleitet direkt vom Platz in seine zweite Karriere – mit nur 34 Jahren wird er 1979 als Nachfolger von Udo Lattek in Gladbach der jüngste Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Die Borussia spielt unter ihm oben mit, gewinnt aber keine Titel. Doch unter Heynckes reift ein gewisser Lothar Matthäus zum Nationalspieler. Jupp wechselt nach München, wo der aufstrebende Coach mit dem FC Bayern 1989 und 1990 Meister wird.