Der Titan am Pfosten

Mannheim.Es ist Zeit zum Mittagessen in Deutschland, als Pierluigi Collina im japanischen Yokohama in seine Pfeife bläst. Der italienische Schiedsrichter mit der markanten Glatze gibt das Fußball-WM-Finale 2002 zwischen Deutschland und Brasilien frei. Weniger als zwei Stunden später gibt es einen tragischen Helden – und ein Foto, das um die Welt geht.

Die deutsche Nationalmannschaft, bis dahin immerhin dreifacher Weltmeister, reist zur ersten Weltmeisterschaft auf asiatischem Boden als Außenseiter. Nach dem katastrophalen Vorrunden-Aus bei der Europameisterschaft 2000 und dem Rücktritt Erich Ribbecks als Bundestrainer trauen die Experten der Mannschaft in Japan und Südkorea nicht viel zu.

Doch die Elf von Teamchef Rudi Völler überrascht: Der Gruppensieg ist ungefährdet, Miroslav Klose köpft sich in die Herzen, Anführer Michael Ballack regiert im Mittelfeld. Dass sich die Deutschen nicht ins Finale zaubern, zeigen die Ergebnisse in den K.-o.-Spielen. Dreimal lautet das Ergebnis 1:0, zweimal schießt Ballack das Tor. Doch er fehlt im Finale gelbgesperrt, und so muss Deutschland im Endspiel ohne seinen besten Feldspieler gegen die Weltklasse von Ronaldo, Ronaldinho und Roberto Carlos auskommen. Aber Deutschland hat Oliver Kahn.

Der Kapitän und damalige Welttorhüter kassiert bis dahin im Turnier nur ein Tor und ist der große Rückhalt der Mannschaft. Dass er einen Fehler macht, scheint undenkbar. Doch dann diese 67. Minute: Rivaldo schießt, Kahn lässt den Ball nach vorn prallen, Ronaldo staubt ab – 1:0. Deutschland erholt sich nicht, Ronaldo erzielt das 2:0, und der Traum vom WM-Titel ist ausgeträumt. Kahn, der die Mannschaft zuvor so oft im Turnier gehalten hatte, kostet sie jetzt den Titel. Dass er sich schon vor dem 1:0 eine Bänderverletzung an der Hand zuzieht, weiß da noch niemand.

Nach dem Abpfiff kauert er sich an den Torpfosten. Ausgezehrt vom langen Turnier, vor allem aber enttäuscht von sich selbst, ist er mit sich allein. 60 Meter entfernt drückt Oliver Berg auf den Auslöser. Der Fotograf der Deutschen Presse-Agentur begleitet die Nationalmannschaft seit 1990, es ist sein erstes WM-Finale. „Die Nervosität war relativ groß, es ist natürlich auch eine große Konkurrenz.“ 60 Fotografen, schätzt er, kämpfen um das beste Bild, das weltweit abgedruckt wird.

Berg sitzt an der Seitenlinie, während die Brasilianer feiern und der „Titan“ trauert. Er schaut zum Tor, sieht „die besondere Figur des Spiels“, wie er sagt, und erkennt den Moment. „Man braucht auch immer ein bisschen Glück, dass keiner die Sicht verdeckt“, sagt er. Das Glück hat er und fängt ihn ein, den Moment, in dem alles vorbei ist. Kahn blickt in die Weite des Stadions und denkt: „Wie beschissen ist dieses Torwartspiel?“ Das hat er zumindest mal in einer späteren TV-Dokumentation zu diesem Augenblick gesagt.

Fotograf Berg ahnt zu diesem Zeitpunkt schon, dass sein Bild etwas Besonderes sein könnte. „Man ist aber dann erst mal mit anderen Dingen beschäftigt, es ist ja auch noch die Siegerehrung und so weiter. Die Reaktionen bekommt man erst am nächsten Tag mit“, sagt er. Denn dann ist sein Foto um die Welt gegangen. Kahn am Pfosten, das ist das Bild des WM-Finales – und eines für die Ewigkeit.

Es sind Bilder, die verknüpft sind mit einem großen Sportereignis. Ein- gefrorene Momente, die für Millionen von Menschen einen Triumph, ein Gefühl, ein Stück Sportgeschichte für immer abrufbar machen – auf einen Blick: „Momente für die Ewigkeit“. So hat die Redaktions-Kooperation „G14plus“ ihre Serie genannt, in der Reporter dieser Zeitungen die Geschichten dieser Bilder erzählen. Auch diese Redaktion ist Mitglied in der „G14plus“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020