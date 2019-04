Der Traum vom ersten Titel

Leipzig.RB Leipzig läuft rechtzeitig vor dem Trainer-Abschied von Ralf Rangnick wieder zur Höchstform auf. Hertha BSC demontiert, der Konkurrenz in der Bundesliga und im DFB-Pokal die eigene Stärke demonstriert – in der Verfassung vom Samstagabend ist der Champions-League-Anwärter aus Sachsen reif für seinen ersten großen Titel. Es wäre ein passendes Geschenk für Rangnick am Saisonende.

„Wie viel Spielwitz wir gehabt haben, wie wir zu den Toren gekommen sind – Chapeau“, sagte Emil Forsberg, einer der drei Torschützen beim 5:0-Fußballfest in der Red Bull Arena. Die Genesung der beiden Kreativkräfte Forsberg und Kampl, die schnelle Integration der Winter-Neuzugänge Amadou Haidara und Tyler Adams machen den Tabellen-Dritten noch stärker. Vor allem unberechenbarer.

Fehlte in den vier Heimspielen zuvor ohne Sieg die Finesse im Spiel der Leipziger, sprühte die Offensive gegen völlig überforderte Berliner vor Ideen. Rangnick stellte es erfreut und auch mit Stolz fest. Denn alle, die im RB-Trikot auf dem Platz standen, vom Dreifach-Torschützen Yussuf Poulsen bis Haidara, der für den fünften Leipziger Treffer gegen die Hertha sorgte, hat der 60-Jährige in seiner Rolle als Sportdirektor nach Leipzig gelotst.

Daran, dass er den Posten als Trainer nach dieser Saison abgeben und an Julian Nagelsmann übergeben wird, wollte er in diesem Moment nicht denken. Rangnick ist voll im Trainermodus, er genoss den Augenblick nach der „Gala-Vorstellung“, dachte aber auch schon an den nächsten Schritt.

Am Dienstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal-Viertelfinale soll der FC Augsburg die geballte neue Kreativübermacht zu spüren bekommen. Sieben Ligaspiele sind es noch, maximal drei Partien können es im Cup-Wettbewerb werden.

„Dieses Jahr ist alles möglich im DFB-Pokal“, sagte Kampl. „Ich will unbedingt dahin“, betonte Forsberg – gemeint ist das Finale am 25. Mai in Berlin. Und Rangnick weiß, wie sich der Erfolg im Olympiastadion anfühlt. 2011 holte er mit dem FC Schalke 04 gegen den MSV Duisburg den Pokal. Es war sein bislang einziger Titel im Profifußball. Den Cup mit RB zu holen, wäre noch etwas Anderes, eine vorläufige Krönung für den Schwaben, der der Denker und Stratege des Projekts RB ist.

Poulsen umarmte Rangnick innig nach seiner Auswechslung. Der Däne ist nicht nur wegen seiner Tore gegen Hertha der derzeit treffsichere der beiden Angreifer. Der werdende Vater schnappte sich den Ball nach dem ersten Liga-Dreierpack seiner Karriere. Seine schwangere Freundin Maria saß erstmals wieder auf der Tribüne, nachdem laut Poulsen „die Übelkeit“ zuletzt einen Besuch verhinderte.

Mit 15 Treffern ist Poulsen auf Rang drei der Torschützenliste – Bayerns Robert Lewandowski hat 19. Selbst die Torjägerkrone ist für den Dänen drin. „Dann muss ich in den nächsten sieben Spielen auch viele Tore machen“, betonte er. Aber auch Treffer schon im DFB-Pokal gegen Augsburg wären willkommen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019