„Der Waldhof soll direkt hoch“

Nein, eine „Monnemer Gang“ bilden Baris Atik, Kevin Broll und Marco Terrazzino bei der SG Dynamo Dresden nicht. Sagen sie zumindest. „Das ist ja normal, dass bei uns auch mal Monnemerisch gesproche wedd“, scherzt Stürmer Terrazzino, der im Januar auf Leihbasis vom SC Freiburg an die Elbe wechselte. Ganz dem Zufall scheint es also nicht geschuldet zu sein, dass gleich drei Kurpfälzer im Dynamo-Kader stehen.

„Natürlich hat es mich gefreut, als im Sommer der Name Kevin Broll fiel“, sagt Mittelfeldmann Atik: „Ich habe gehofft, dass er kommt und sehr gut über ihn geredet. Der Verein kann mir jetzt danken.“ Atik und Broll, beide Jahrgang 1995, kennen sich schon lange. Ein gutes Jahrzehnt liefen sie gemeinsam in der Jugend des SV Waldhof auf. „Wir haben quasi zusammen angefangen“, meint Broll. In Dresden sind sie wieder vereint - und sogar Nachbarn. Und sofern Atiks Wort Gewicht hatte, können die Dynamo-Verantwortlichen dem 25-jährigen Deutsch-Türken tatsächlich danken. Denn mit Broll, der im Mai 2019 einen Dreijahresvertrag unterschrieb, haben die Sachsen einen würdigen Nachfolger für den zu Schalke abgewanderten U-21-Nationaltorhüter Markus Schubert gefunden.

Gute Entwicklung

In allen 31 Ligapartien stand der jüngere Bruder des früheren Waldhof-Stammkeepers Dennis Broll zwischen den Pfosten. Zweimal schaffte es der noch 24-Jährige in die „Elf des Tages“ des Fachmagazins „Kicker“. Eine Entwicklung, die die ehemalige Nummer eins von Drittligist Sonnenhof Großaspach (122 Liga-Einsätze ab 2015) selbst ein wenig überrascht. „Am Anfang hatte ich Probleme mit einer Rückenblessur, auch meine Wohnung hatte ich nicht sofort“, blickt Broll zurück: „Dann hat es aber Schlag auf Schlag gepasst.“

Broll, der von einem „großen Schritt“ spricht („Zweite Liga, Dresden, eine Riesenfanszene“), ist zweifelsohne einer der Gewinner bei Dynamo in einer Saison, nach der es beim Zweitliga-Schlusslicht nur wenige Gewinner geben kann.

„Von ‚Brollo‘ hatte ich gehört, dass er ein geiler Typ ist und das hat sich bestätigt“, lobt auch Terrazzino den Schlussmann. Seine alte Heimstätte hat der als Elfmeterspezialist geltende Broll indes nicht vergessen. Kurz vor der Saisonunterbrechung schaute er im Jugendförderzentrum am Alsenweg vorbei. Bei „Anpfiff ins Leben“ hatte der 1,85-Meter-Mann einst sein FSJ gemacht, sein Trikot hat dort einen Ehrenplatz. Das von Baris Atik ist auf dem Weg. „Sie haben mir geschrieben, ich werde es auf jeden Fall noch schicken“, verspricht der Ex-Hoffenheimer, der 2018 über die Leihstation Darmstadt 98 nach Dresden kam.

Eine mögliche Relegation gegen den SV Waldhof rückt für das Mannheimer Trio derweil in immer weitere Ferne. Nach dem späten 0:1 gegen den Hamburger SV am vergangenen Freitag und dem 0:4 beim nun sicheren Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld am Montagabend bleiben Dynamo nur noch drei Spiele, um zumindest auf Relegationsplatz 16 zu klettern.

Gnadenloser Spielplan

Der Spielplan kennt dabei keine Gnade mit dem Tabellenletzten, der kurz vor der Saisonfortsetzung Mitte Mai aufgrund von zwei positiven Corona-Tests in der Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne musste. Trainingsrückstand hin, Nachholspiele her: Seit dem 31. Mai hat Dynamo alle drei Tage ein Match bestritten. Am Donnerstagabend (18.30 Uhr) sind die Sachsen zu Gast bei Holstein Kiel. Nur 69 Stunden später (Sonntag, 15.30 Uhr) absolviert die Elf von Trainer Markus Kauczinski in Sandhausen ihr achtes Punktspiel in 21 Tagen.

Es ist ein hartes Los, zumal die Dresdner mit dem HSV, Bielefeld, Stuttgart (0:2) und Hannover (0:3) nicht gerade Fallobst vor sich hatten. Der 3:2-Sieg in Wiesbaden und das 1:1 gegen Greuther Fürth halten die Hoffnung am Leben. Zusätzlich bitter: Mit sieben Punkten aus vier Begegnungen hatte sich Dresden unter dem im Dezember 2019 verpflichteten Kauczinski kurz vor der Unterbrechung stark formverbessert gezeigt.

Die jüngsten Auftritte erinnerten dagegen mehr an die verkorkste Hinserie. „Da war in manchen Spielen, in denen du klar die bessere Mannschaft warst, viel Pech dabei. Dann fällst du in ein Loch, hast kein Selbstvertrauen mehr“, erklärt Atik, wie der Traditionsverein überhaupt ans Tabellenende geraten konnte.

Da es in Sachen Relegation aber nicht nur auf Dynamo ankommt, hoffen die drei „Monnemer“, dass es gar nicht erst zum Duell mit dem SV Waldhof kommt. „Ich würde es dem Waldhof gönnen, wenn er direkt aufsteigt“, stellt Atik klar: „Ich denke, ich spreche da für uns alle. Sie verdienen es nach so vielen Jahren, endlich in der Zweiten Liga anzukommen.“

