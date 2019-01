Deutsche Filiale Huddersfield

Huddersfield.Jan Siewert wird Nachfolger von David Wagner als Trainer des englischen Premier-League-Schlusslichts Huddersfield Town. Der 36-Jährige hatte in den vergangenen eineinhalb Jahren in der Fußball-Regionalliga West die U-23-Mannschaft von Bundesligist Borussia Dortmund trainiert. „Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm als neuem Cheftrainer zusammenarbeiten können“, sagte Huddersfields Vorsitzender Dean Hoyle. Wie Wagner sei er „ein junger, ambitionierter deutscher Trainer von Borussia Dortmund“. Die „Bild“-Zeitung hatte den Wechsel des 36-Jährigen am Freitag vermeldet.

Huddersfield und Wagner hatten sich vor einer Woche getrennt. Wagner war vor seinem Engagement in Nordengland ebenfalls Trainer der zweiten Mannschaft des BVB. dpa

