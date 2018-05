Deutscher Punktsieg im EM-Rennen

Anzeige

Kiew.Reinhard Grindel verließ die fünfstündige Exekutivsitzung der Uefa bester Laune. Gut vier Monate vor der Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 ist der Deutsche Fußball-Bund dem Zuschlag für die Ausrichtung wieder ein Stück näher gekommen. Dass Istanbul gestern bei der Sitzung in Kiew das Champions-League-Finale 2020 ausrichten wird, könnte als Trostpreis für die Türkei mit Blick auf den Vergabe-Termin am 27. September in Nyon gewertet werden.

DFB-Boss Grindel wollte die Entscheidung „nicht bewerten“, zeigte sich nach dem Treffen mit den Exekutivmitgliedern aber zuversichtlich. „Ich gehe davon aus, dass viele meiner Kollegen sich die Frage stellen: Was ist gut für die Uefa? Und gut für die Uefa ist, wenn man einen verlässlichen, erfahrenen Partner und einen Ausrichter hat, der wirtschaftlichen Erfolg für EURO verspricht“, sagte Grindel.

Die Türkei ist im Rennen um die EM 2024 einziger Konkurrent des DFB. Grindel verweist auf die Nachhaltigkeit der DFB-Bewerbung und die Zusammenarbeit mit Transparancy International. Punkte, die die Türkei auch aufgrund der politischen Verhältnisse nicht zu bieten hat. Uefa-Chef Aleksander Ceferin stellte im Anschluss der Sitzung im Intercontinental Hotel aber auch fest: „Wir können kein Urteil über die politische Situation fällen. Wir haben unsere Regeln. Politik sollte beim Entscheidungsfindungsprozess keine Rolle spielen.“