DFB ermittelt nach Zieler-Schmährufen

Köln.Die üblen Anfeindungen von Fans des 1. FC Köln gegen den früheren Nationaltorwart Ron-Robert Zieler haben ein Nachspiel. Der FC und DFB-Präsident Reinhard Grindel verurteilten die Beleidigungen des Stuttgarter Schlussmanns mit deutlichen Worten. Außerdem leitete der DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen ein. Der Verein wurde zu einer Stellungnahme und zur Ermittlung der Täter aufgefordert.

Teile der Kölner Ultras, unter ihnen auch Vorsänger, riefen Zieler am Sonntag in der zweiten Halbzeit des Bundesliga-Spiels gegen Stuttgart (2:3) Vergleiche mit dem früheren Nationalkeeper Robert Enke zu. Enke litt an Depressionen und hatte sich am 10. November 2009 das Leben genommen. „Sollten sich die Hinweise bestätigen, muss die Sportgerichtsbarkeit mit Blick auf das Andenken an unseren Nationaltorwart, den Respekt für seine Familie und die wichtige Arbeit der Enke-Stiftung mit aller Konsequenz gegen solche skandalösen Äußerungen vorgehen“, sagte Grindel. dpa