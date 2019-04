DFB-Frauen im Endspurt vor WM

Marienfeld.Der Endspurt um die Plätze im WM-Kader geht für die deutschen Frauenfußballerinnen mit dem Test gegen Japan in die entscheidende Phase. Die DFB-Nationalspielerinnen können sich am Dienstag (16 Uhr/ZDF) in Paderborn zum letzten Mal in einem Länderspiel zeigen, bevor Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 14. Mai in Frankfurt die Namen der 23 Akteurinnen ihrer Wahl für die Weltmeisterschaft vom 7. Juni bis 7. Juli in Frankreich bekanntgibt.

„Wir haben danach noch Champions-League-Spiele, das DFB-Pokalfinale und Meisterschaftsspiele. Aber das Gerüst habe ich natürlich schon im Kopf“, sagte Martina Voss-Tecklenburg im Trainingsquartier Hotel Klosterpforte in Harsewinkel. Allerdings sind auch noch einige Tickets zu vergeben. „Wir werden uns im Trainerteam dann zusammensetzen und ausführlich diskutieren. Es wird sicher einige harte Entscheidungen und auch emotionale Momente geben“, kündigte die Trainerin an. Nicht zuletzt deshalb ist die 51-Jährige beim finalen WM-Casting im engen und ständigen Austausch mit den Vereinstrainern. dpa

