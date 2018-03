DFB-Gegner simulieren WM-Spiele

Anzeige

Solna.Schweden hat sich für Chile und Rumänien entschieden, Südkorea für Nordirland und Polen, Mexiko für Duelle mit Island und Kroatien – auch die deutschen WM-Gruppengegner setzen in den letzten Testspielen vor der Kadernominierung auf möglichst starke Gegner. Südkorea sucht dabei in Belfast und Chorzow die beste Position für Ex-Bundesliga-Profi Heung Ming Son. Mexiko versucht mit seinen Testspielgegnern in den USA, die WM-Partien gegen Schweden und Deutschland zu simulieren. In Schweden hält die Debatte um eine Rückkehr von Superstar Zlatan Ibrahimovic an.

Dabei ist der 2016 nach der EM zurückgetretene Stürmer am heutigen Samstag wohl so weit weg vom Drei-Kronen-Team wie lange nicht. Denn nach seinem Abschied von Manchester United wird der 36-Jährige aller Voraussicht nach am gleichen Tag rund 9000 Kilometer von Solna entfernt in Kalifornien vom MLS-Club LA Galaxy als Neuzugang präsentiert.

Ibrahimovic in Los Angeles

Weil Schwedens Nationalteam ohne Ibrakadabra die Qualifikation für das Turnier in Russland geschafft hat und mit Ola Toivonen und Ex-HSV-Profi Marcus Berg dabei keinerlei Offensivschwierigkeiten offenbarte, hat Trainer Janne Andersson überhaupt keinen Druck. „Wir haben viele Tore geschossen, auf viele Arten“, sagte er vor dem Chile-Test im Nationalstadion nördlich von Stockholm. Andersson legt zudem Wert darauf, dass die Stürmer defensiv mitarbeiten – etwas, das Ibrahimovic zeit seiner Karriere eher als Option denn als Pflicht verstand.