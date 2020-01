DFB-Gericht reduziert Pyro-Strafen

Frankfurt.Die Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli haben vor dem DFB-Sportgericht erfolgreich darum gerungen, die Geldstrafen wegen massiver Pyro-Einsätze ihrer Fans im Derby zu reduzieren. Damit verhinderte der HSV auch eine Rekordbuße im deutschen Fußball. Beide Clubs ließen aber offen, ob sie das Urteil akzeptieren. So oder so werden die verbotenen Zündeleien und Knallereien in den Stadien den Deutschen Fußball-Bund weiterhin beschäftigen.

„Wir müssen akzeptieren, dass wir durch diese Urteile die Missstände nicht beseitigen können“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Lorenz. HSV-Anwalt Philipp Winter forderte den DFB auf, das Dauerproblem der verbotenen Pyrotechnik anders anzugehen und „dieses Szenario im Rahmen eines runden Tisches oder Ähnliches auf eine politische Ebene zu heben“. Das Gericht verurteilte den HSV zu 140 000 Euro Geldstrafe und blieb damit unter den 200 000 Euro aus der Einzelrichter-Entscheidung. St. Pauli muss 90 000 Euro bezahlen, ursprünglich waren es 120 000 Euro.

„Die Zeugen haben allesamt gesagt, es war bei weitem nicht so schlimm wie befürchtet und wie das Vorgängerspiel im März. Das hatte auch Auswirkungen auf das Urteil“, sagte Lorenz in der Urteilsbegründung. Beide Vereine stellten ausführlich dar, was sie seit März 2019 für die Sicherheit getan haben. Dass Pyrotechnik Teil der Fankultur sei, ist für HSV-Vorstandsboss Bernd Hoffmann „eine Feststellung“. dpa

