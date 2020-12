DFB-Pokalspiel zwischen Leverkusen und Frankfurt verlegt

Leverkusen.Das DFB-Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wird verlegt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, hat das DFB-Bundesgericht der Verwaltungsbeschwerde der Leverkusener stattgegeben. Die für 23. Dezember geplante Partie der zweiten Pokalrunde wurde nun für den 12. Januar (20.45 Uhr/Sky) neu angesetzt. In diesem Zusammenhang wird das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg am 23. Dezember von 18.30 Uhr auf 20.45 Uhr verlegt und live in der ARD sowie bei Sky gezeigt. Die Leverkusener hatten auf Gleichbehandlung gedrängt, weil zuvor ein ähnlicher Antrag des FC Bayern München auf Verlegung der Pokalpartie bei Holstein Kiel erfolgreich gewesen war. Als Grund hatten die Münchner die hohe Belastung der Spieler in diversen Wettbewerben bis Weihnachten angeführt.

