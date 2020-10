DFB-Präsidium zeigt sich einsichtig

Frankfurt.Die zerrüttete Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes will sich zusammenraufen.Der DFB bestätigte nach der Tagung des Präsidiums, die am verregneten Freitagmittag einer Krisensitzung glich, „internen Dissonanzen“ zwischen DFB-Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius. Diese sollen „schrittweise“ aufgearbeitet werden, teilte der Verband mit und zitierte die beiden Funktionäre einsichtig. Curtius hatte an der Sitzung in Frankfurt allerdings gar nicht teilgenommen. Das Präsidium stehe klar hinter dem Weg, „die Interessen des Fußballs“ in den Vordergrund zu stellen und den „bereits eingeschlagenen Veränderungsprozess“ fortzusetzen, hieß es. Keller betonte: „Dass dieser Weg nicht einfach sein wird, und es auf dem Weg in die Zukunft auch zu Kontroversen kommen kann, muss uns allen klar sein.“ dpa

