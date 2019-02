DFB-Talente testen in Sandhausen

Sandhausen.Hoffenheims Stürmertalent David Otto hat gerade im Heimspiel gegen Hannover 96 (3:0) seine ersten sechs Bundesliga-Minuten in dieser Saison erhalten. Im Konkurrenzkampf mit den etablierten Profis Andrej Kramaric, Joelinton oder Ishak Belfodil muss sich der 19-Jährige mit der Herausfordererrolle arrangieren, in der deutschen U-20-Nationalmannschaft besitzt der Pforzheimer aktuell bessere Karten. Wenn die DFB-Talente am 22. März (20.30 Uhr/live im TV bei Eurosport) in Sandhausen ins Länderspieljahr starten, will Otto diese Bühne als Sprungbrett nutzen. „Lange Zeit habe ich in meinem Jahrgang nicht zu den Top-Spielern gehört, aber ich habe mich in Hoffenheim weiterentwickelt“, erklärt der Hoffnungsträger selbstbewusst.

„Haben uns viel vorgenommen“

Zum Kader von Trainer Meikel Schönweitz zählt auch Ottos TSG-Kollege Alfons Amade. Der aus Mannheim stammende und in Leimen wohnende Außenverteidiger gehört seit dieser Spielzeit zum erweiterten Bundesliga-Aufgebot, wartet aber noch auf einen Pflichtspieleinsatz. Da Leverkusens Kai Havertz bereits zum A-Team von Bundestrainer Joachim Löw gehört, ist Johannes Eggestein von Bundesligist Werder Bremen der bekannteste Spieler der U 20, die sich nicht für die Weltmeisterschaft in Polen (16. bis 29. Juli) qualifiziert hat. Zum erweiterten Kader zählt zudem Torhüter Lennart Grill von Drittligist 1. FC Kaiserslautern.

„Die Vorfreude auf den Länderspiel-Auftakt ist groß, wir haben uns dieses Jahr viel vorgenommen“, sagt Schönweitz, seit 1. Januar 2019 Cheftrainer der U-Nationalmannschaften. „Die U 20 trifft mit Portugal auf einen starken Gegner, ich erwarte eine Partie auf hohem Niveau.“ Am 26. März folgt ein weiterer Test in Polen (19 Uhr).

Tickets für das Match am Hardtwald gibt es im Internet (www.dfb-de/tickets) oder an den bekannten Vorverkaufsstellen. Stehplätze kosten drei (unüberdacht) oder vier Euro (überdacht), Sitzplätze sechs (unüberdacht) oder acht (überdacht). Darüber hinaus bietet der DFB in Kooperation mit dem Badischen Fußballverband (BFV) Jugendsammelbestellungen an für Gruppen und Vereine ab vier Personen (Stehplatz jeweils zwei Euro, Sitzplatz vier).

