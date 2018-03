Die Angst vor dem Rückschlag

Anzeige

Leipzig/Dortmund.Für Borussia Dortmund soll die Erfolgsserie mit Trainer Peter Stöger auch international weitergehen, RB Leipzig hofft in der Europa League auf eine Trendwende. Im Hinspiel des Achtelfinals erwarten die wettbewerbsübergreifend seit Wochen ungeschlagenen Dortmunder am Donnerstag (19 Uhr) den österreichischen Club RB Salzburg. Leipzig, schon seit vier Pflichtspielen ohne Sieg, tritt kurz darauf (21.05 Uhr/Sport1) gegen Zenit St. Petersburg an. Doch vor einer drohenden Minuskulisse können die Sachsen wohl nicht auf einen Heimvorteil setzen. Die Red Bull Arena könnte bei ungemütlichem Winterwetter womöglich nur zur Hälfte gefüllt sein.

Dabei geht es für Leipzig um viel. Nach drei Pflichtspielniederlagen und einem Remis giert die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl nicht nur nach einem Sieg – sie braucht ihn unbedingt. In der Bundesliga sind die Leipziger auf Platz sechs vorerst raus aus den Champions-League-Rängen. Alles andere als ein Hinspielerfolg ohne Gegentor dürfte die Chancen auf das erstmalige Erreichen des Viertelfinales in der Europa League drastisch einschränken. Ein Aus wäre ein empfindlicher Rückschlag. Das gibt auch Hasenhüttl zu verstehen: „Ich hätte nix dagegen, wenn wir noch ein paar Runden schaffen international.“

Für Borussia Dortmund ist dagegen Verlieren seit dem Amtsantritt von Stöger fast zum Fremdwort geworden. Was dem Team des Österreichers im Vergleich mit früheren BVB-Trainern jedoch irgendwie abhandengekommen scheint, ist begeisternder Offensivfußball. Das 1:1 in Leipzig zeigte, dass es noch geht. Stöger durfte zufrieden festhalten, er habe vieles gesehen, was er sehen möchte: „Das macht dann Spaß.“ So soll es auch gegen Salzburg sein.