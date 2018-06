Die drei Ausgezeichneten

Anzeige

In der SAP Arena entwickelte sich zunächst eine zähe Partie. Doch dank eines gut aufgelegten Torwarts Mikael Appelgren lagen die Löwen nach einer guten Viertelstunde mit 9:5 (15.) in Front. Bis zur Halbzeitpause schmolz der Vorsprung aber wieder dahin. Im zweiten Durchgang ging Leipzig dann zunächst sogar mit 18:17 (36.) in Front. Doch angeführt von Kim Ekdahl Du Rietz drehten die Löwen mit drei Treffern in Folge zum 201:8 wieder die Partie, zogen danach auf 25:22 davon und verteidigten den Drei-Tore-Vorsprung bis zum Schluss.

In der Halbzeit stand es bei Flensburg gegen Göppingen 12:12. Das bekamen natürlich auch die Zuschauer und die Löwen mit. In der Schlussphase in der SAP Arena schauten die Gelben mit einem Auge auch auf das Spiel des Tabellenführers. Und der zitterte sich letztlich zu einem 22:21-Erfolg. Damit gab es kein glückliches Ende für die Löwen. Der Traum von der dritten Meisterschaft war um kurz vor 16.50 Uhr endgültig vorbei.

Für einige Löwen war es somit ein eher trauriger Auftritt im letzten Spiel. Der Schwede Kim Ekdahl Du Rietz wird den Verein Richtung Frankreich verlassen. „Das war trotz des verpassten Titel eine schöne Zeit. Schön, das ich noch einmal den Pokal mit den Löwen gewinnen konnte. Natürlich sind wir aber traurig, dass wir den Titel selbst aus der Hand gegeben haben“, sagte der Rückraumspieler, der zu Paris St. Germain wechselt. Harald Reinkind und Kreisläufer Hendrik Pekeler wechseln zum THW Kiel. Rafael Baena war bei den Löwen ein bisschen der Publikumsliebling. Doch auch die Zeit des Spaniers bei den Mannheimern ist vorbei. Er bleibt in der Bundesliga und spielt in der nächsten Runde beim Bergischen HC, dem Aufsteiger. Der verletzungsanfällige Momir Rnic muss sich einen neuen Klub suchen, ist aber derzeit noch ohne Verein. Maximilian Trost wechselt zum Aufsteiger SG BM Bietigheim.

Als Neuzugänge für die nächste Runde stehen Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar) Steffen Fäth (Füchse Berlin), Illija Abutovic (HC Vardar) und Jesper Nielsen (Paris St. Germain) fest.

Löwen: Appelgren, Palicka; Schmid (6), Sigurdsson (1), Radivojevic, Baena, Tollbring (2/2), Mensah (2), Pekeler (2), Groetzki (7), Reinkind, Taleski, Petersson (4), Ekdahl Du Rietz (4), Bliznac, Rnic

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018