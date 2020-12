„Die Franzosen sind Lebenskünstler“

Mannheim/Lége-Cap-Ferret.Sonne, Palmen, Traumstrände: Die Weihnachtstage hat Gernot Rohr (67) mit seiner Familie auf der Insel Réunion im Indischen Ozean verbracht, wo der nigerianische Fußball-Nationaltrainer ein kleines Hotel besitzt. Wir erreichen den Mannheimer auf der Rückreise in seine zweite Heimat Frankreich am Pariser Flughafen Charles de Gaulle, wo er auf den Weiterflug nach Bordeaux wartet. Im Interview mit dieser Redaktion zieht Rohr eine persönliche und sportliche Bilanz des Corona-Jahres 2020.

Herr Rohr, viele Menschen schimpfen über 2020. Das Jahr, in der die schlimme Corona-Pandemie unser aller Leben bestimmt hat. Was nehmen Sie trotzdem Positives aus diesem Jahr mit?

Gernot Rohr: In erster Linie, dass ich viel mehr Zeit mit der Familie verbringen durfte. Das war wunderbar. Meine Frau und meine Kinder haben das schöne Wetter im Frühling in unserem Wohnort Lége-Cap-Ferret am Atlantik richtig genossen. Das war wie ein Heimaturlaub.

Normalerweise sind Sie permanent unterwegs, schauen sich in Afrika und Europa Fußball-Spiele an. Das hat Ihnen nicht gefehlt?

Rohr: Am Anfang nicht. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass mir der Fußball schon fehlt. Deshalb war ich der Bundesliga sehr dankbar, dass sie im Mai als erste Liga überhaupt wieder gespielt hat und ich sie zumindest am Fernsehen wieder verfolgen konnte.

Sie sind ein Wanderer zwischen den Welten. In Mannheim geboren und aufgewachsen, leben Sie seit 40 Jahren an der französischen Atlantikküste, sind nigerianischer Nationaltrainer und haben eine Ehefrau aus Madagaskar, der großen Insel im Indischen Ozean. Haben Sie Unterschiede festgestellt, wie die verschiedenen Kulturen mit der Pandemie umgehen?

Rohr: Ja, da gibt es große Unterschiede. Zunächst einmal scheint es so zu sein, dass Afrika aufgrund der klimatischen Bedingungen und der jüngeren Bevölkerung nicht so hart von dem Virus getroffen wurde wie Europa oder die nördliche Hemisphäre. In Nigeria, Réunion und auch auf Madagaskar gab es vergleichsweise wenig Fälle. Dadurch waren die Corona-Beschränkungen auch weniger streng. Man konnte relativ frei leben, was bei uns nicht der Fall war.

Haben Sie sich denn Sorgen um Ihre deutsche Verwandtschaft in Mannheim gemacht?

Rohr: Natürlich. Ich war im vergangenen Jahr zweimal in Mannheim, Anfang März und dann noch einmal im August. Am 2. März haben wir noch den 80. Geburtstag meines Bruders Günther gefeiert, meine anderen Brüder Rüdiger und Hannes waren auch dabei. Am Stollenwörthweiher, das war ein wunderbares Fest.

Sie haben das große Glück, in einem tollen Urlaubsort direkt am Meer zu leben. Hat die Pandemie auch bei den Franzosen auf die Stimmung gedrückt?

Rohr: Nein, es kamen zwar viel mehr Einheimische zu uns und weniger ausländische Urlauber. Das war ja im Sommer auch in Deutschland der Trend. Wir hatten sehr viel Betrieb. Die Menschen waren ausgelassen, nicht bedrückt. Da gibt es auch Unterschiede in der Mentalität: Die Franzosen sind Lebenskünstler und lassen sich ihren Restaurantbesuch, ihren Rotwein und ihren Champagner nicht wegnehmen. Im Gegenteil: Gerade wenn es solche Ängste gibt, feiern die Franzosen noch mehr.

Eine Konsequenz aus Corona für den Fußball waren die Spiele ohne Zuschauer. War es richtig, weiterzuspielen und glauben Sie, dass der Fußball auf Dauer Schaden nehmen wird, wenn keine Fans ins Stadion dürfen?

Rohr: Es war richtig, weiterzuspielen. Die Bundesliga hat ja mit einem überzeugenden Konzept gezeigt, dass es möglich ist. Für einen Profifußballer ist es lebenswichtig, weiterarbeiten zu können, um in Form zu bleiben.

Zu diesem bescheidenen Jahr hat gepasst, dass mit Diego Maradona auch noch einer der größten Fußballer aller Zeiten gestorben ist. War er der Allergrößte?

Rohr: Ich hatte ja das Glück, zweimal gegen ihn zu spielen. 1983 bei der 100-Jahr-Feier von Girondins Bordeaux gegen Barcelona war er sogar mein direkter Gegenspieler, und dann noch einmal im UEFA-Cup 1988/89, den Maradona mit dem SSC Neapel dann gewonnen hat. Er war ein begnadeter Fußballer. Maradona war schlau, ist nicht viel gerannt, aber sein linker Fuß hat den Ball angesaugt. Leider musste er in der Zeit nach dem Fußball schwer kämpfen. Auf heutige Verhältnisse übertragen könnte man ihn mit Lionel Messi vergleichen.

Und wer von den Beiden war der größere Fußballer?

Rohr: Ich habe viel Sympathie für Messi. Er ist ein bisschen besser, weil er auch innerhalb einer Mannschaft und dem Gegner gegenüber sehr fair war – und es nicht nötig hatte, mit der Hand ein Tor zu erzielen (lacht).

Sie haben selbst beim FC Bayern gespielt und noch viele Verbindungen nach München. War der Triple-Gewinn die größte Leistung im Fußball im abgelaufenen Jahr?

Rohr: Für mich ja. Ich bin Bayern-Fan geblieben und auch ein Freund von Hansi Flick. Wir haben beim Champions-League-Finale zuhause mitgefiebert, da waren wir alle glücklich. Das war eine große Leistung, denn alle Spiele ohne Publikum sind etwas Spezielles. Es ist nicht leicht, sich daran zu gewöhnen und ohne Fans das Beste aus sich herauszuholen. Das haben die Bayern sehr professionell, mit guter Organisation und einer blendenden Trainerarbeit geschafft.

Mit Nigeria haben Sie 2020 nur vier Spiele bestritten, drei endeten unentschieden, eines gegen Algerien ging 0:1 verloren. Wie sehen Sie die Perspektiven Ihrer Mannschaft mit Blick auf den nach 2022 verschobenen Afrika Cup und die Qualifikation für die WM 2022?

Rohr: Die Niederlage gegen Algerien im Oktober war das erste Länderspiel nach elf Monaten Pause. Uns fehlte die Hälfte der Mannschaft, weil es wegen Corona schwierig war, alle zusammenzubekommen. Aus einigen europäischen Ländern wie England oder Italien, wo ich wichtige Spieler habe, durfte man gar nicht anreisen. Es war kein Jahr, gerade für Nationalmannschaften, an das man einen normalen Maßstab anlegen darf.

Die nigerianische Mannschaft steckt ähnlich wie das deutsche Team im Umbruch.

Rohr: Wir haben die jüngste Mannschaft in Afrika momentan, einige erfahrene Spieler wie Victor Moses oder John Obi Mikel haben ihre Karriere beendet. Dadurch ist der Umbruch voll im Gange, aber es läuft gut: Unsere jungen Spieler haben große Qualitäten. In der Qualifikation für den Afrika Cup stehen wir an der Spitze unserer Gruppe vor Benin und brauchen aus zwei Spielen noch einen Punkt. Das müssten wir schaffen. Bevor es zum Turnier nach Kamerun geht, startet schon im Mai die WM-Qualifikation gegen Liberia, Kap Verde und die Zentralafrikanische Republik. Da müssen wir Gruppensieger werden, um uns für die WM-Play-offs zu qualifizieren.

Wie feiert Familie Rohr Silvester?

Rohr: Wir bleiben natürlich zuhause und feiern im kleinen Kreis. Da läuft nicht viel.

Und was ist Ihr größter Wunsch für das nächste Jahr?

Rohr: Natürlich Gesundheit für die Familie, alle Freunde und Fußballer. Und ich hoffe, dass wir die Pandemie endlich in den Griff bekommen. Sportlich wäre es schön, wenn der Umbruch mit meiner nigerianischen Mannschaft harmonisch weitergeht und wir uns für den Afrika Cup qualifizieren.

