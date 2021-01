Die große Ungewissheit

München.Karl Lauterbach meldete sich am Sonntag zu Wort. „Ich glaube, dass die EM komplett abgesagt wird, weil wir im März eine Situation haben werden, die in vielen Ländern Europas schlechter sein wird als heute“, sagte der Gesundheitsexperte der SPD bei „t-online“. Es sei „am wahrscheinlichsten“, dass es keine Zuschauer in den Stadien geben werde, sollte das Turnier stattfinden können, meinte das Bundestagsmitglied.

Vor Lauterbach hatten Ex-Bundestrainer Berti Vogts („Verschiebt die EM“) und Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic („Komplett falsches Signal“) Zweifel an der Austragung der Fußball-Europameisterschaft geäußert, die vom 11. Juni bis zum 11. Juli in zwölf Ländern steigen soll. DFL-Boss Christian Seifert glaubt, dass die EM „funktionieren kann“. Er kann sich jedoch vorstellen, „dass die Organisatoren Abstand davon nehmen könnten, diese EM in allzu vielen Städten zu spielen“, erklärte er der „FAZ“.

Dominique Blanc, der Präsident des Schweizerischen Fußballverbands, brachte gleich zwei Varianten ins Spiel. Man könnte die EM „in einem einzigen Land“ durchführen, „in Russland oder Deutschland zum Beispiel“ – oder in einer Großstadt, „die genug Stadien hat, um die sechs Gruppen unterzubringen. London etwa“, wurde Blanc vergangene Woche in Schweizer Medien zitiert.

Countdown läuft

Anpfiff zur ersten paneuropäischen EM – trotz Pandemie: An diesem Plan hält die UEFA fest. In exakt 143 Tagen betritt also der Mannheimer Hakan Calhanoglu das Stadio Olimpico von Rom zum Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien. Das DFB-Team zieht vier Tage später in München gegen Weltmeister Frankreich nach.

„Die UEFA kann bestätigen, dass wir gerade zusammen mit den zwölf Austragungsstädten an vier Szenarien für die UEFA Euro 2020 arbeiten“, antwortet Europas Fußballverband nach wenigen Minuten auf eine E-Mail-Nachfrage dieser Redaktion. Es ist ein vorgefertigtes Statement mit Informationen, die seit Ende November bekannt sind. Bei den Szenarien geht es um die Stadionauslastung: volle Arenen, Spiele vor Zuschauern bei einer Auslastung von 50 bis 100 Prozent, Spiele mit einer Auslastung von 20 bis 30 Prozent, Geisterspiele. Hygienemaßnahmen werden dabei berücksichtigt. Mit den EM-Spielorten – Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom und Sankt Petersburg – will die UEFA „zwei bis drei“ Szenarien „individuell“ besprechen. Am 5. März soll dann entschieden werden, welches Szenario in welcher Stadt gilt. Doch ob die selbst gesetzte Frist einzuhalten sein wird, ist fraglich. Europas Covid-19-Landkarte ist rot bis dunkelrot gefärbt. An Profifußball vor vollen Rängen ist zurzeit nicht zu denken.

Diese Bedenken lässt die UEFA zwischen den Zeilen durchsickern. „Wir können Ihnen keine weiteren Informationen zur Verfügung stellen und zum aktuellen Zeitpunkt auch keine weitere Aussagen zu diesem Thema treffen“, teilt der Verband noch mit. Was sich wie ein liebloses Wegmoderieren lästiger Anfragen lesen könnte, ist in diesen Zeiten eher Ausdruck der schweren Planbarkeit.

Regelmäßiger Austausch

„Die Ungewissheit über die Pandemielage im kommenden Sommer ist wohl die größte Herausforderung bei der Umplanung“, bringt Thomas Groß, stellvertretender Pressesprecher Sport der Stadt München, die Bedenken aller Beteiligten auf Nachfrage dieser Zeitung auf den Punkt. Bayerns Landeshauptstadt gehe „unverändert davon aus, dass die UEFA Euro 2020 auch in München stattfinden wird“.

In „Round Tables“ mit DFB, Sicherheitsbehörden und Gesundheitsamt tausche sich die Stadt regelmäßig mit der UEFA aus. Die wiederum sei im steten Austausch mit der WHO, erläutert Groß weiter. Überlegungen, die EM – ähnlich wie die Europapokal-Endrunden 2020 – nur in einem Land auszutragen, spielen nach Informationen dieser Zeitung keine Rolle.

Denn die Organisation des Zwölf-Länder-Turniers steht. Die Planungen der Spielorte waren bis zum Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr schon weit fortgeschritten. Der Deutsche Fußball-Bund verweist auf Nachfrage auf eine Aussage von Präsident Fritz Keller. Der 63-Jährige hatte im November in der „Bild“ den Wunsch nach einer EM „als friedliches Fußball-Fest in ganz Europa, das Brücken bauen soll zwischen den einzelnen Austragungsorten“, untermauert.

